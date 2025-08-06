La noche que debía ser de celebración y cumbia terminó convertida en un triste episodio de caos y violencia en Bogotá. Tras los disturbios protagonizados por hinchas y asistentes antes del concierto de Damas Gratis, una imagen inédita quedó como retrato del descontrol: el Movistar Arena completamente vacío y uniformados de la UNDMO (antes Esmad) ocupando la platea.

Las fotos y videos que comenzaron a circular tras la evacuación muestran el recinto desocupado, con luces encendidas y sin una sola persona del público, salvo los agentes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, que debieron ingresar para intentar retomar el control de una situación que ya se había salido de las manos.

Qué pasó en el concierto de Damas Gratis en Movistar Arena

La entrada cinco del escenario fue uno de los puntos vandalizados por una turba que, según reportes, habría intentado colarse al concierto. También se registraron peleas al interior del recinto y hasta un sujeto con un hacha fue captado en video en medio de una nube blanca, aparentemente provocada por el uso de extintores en uno de los túneles de acceso.

El ingreso de los uniformados, algo nunca antes visto en un espectáculo en el Movistar Arena, fue la respuesta tardía a una noche en la que la violencia le ganó el pulso a la música.

El concierto fue aplazado oficialmente, pero hasta el momento los organizadores no han revelado una nueva fecha ni han entregado detalles sobre el procedimiento para quienes compraron su boleta.

