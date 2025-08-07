Siguen las reacciones al lamentable hecho que se presentó en la noche del miércoles 6 de agosto en el Movistar Arena. Asimismo, continúan apareciendo las grabaciones que muestran la magnitud de la batalla campal.

De esta manera, en varias grabaciones se ve a una joven que habría ingresado un cuchillo al escenario. Además, a ella la señalan en redes sociales de iniciar la pelea que se dio, al parecer, entre hinchas de Santa Fe y Millonarios.

La mujer, que no ha sido identificada, habría atacado a varias personas. Sin embargo, no sería la única que portaba este tipo de elementos peligrosos que causaron pánico entre los asistentes que no tenían que ver con las barras bravas, que, al parecer, hacían presencia en el lugar.

En varias imágenes, la joven quedó en evidencia al portar el arma blanca con la que no solo amenazó a varias personas, pese a que algunos de sus acompañantes la tiraban hacia atrás para evitar que hiciera más daño.

#URGENTE #Atencion Con cuchillo en mano, una mujer fue captada en medio de los disturbios que estallaron en el Movistar Arena de #Bogotá. El caos obligó a cancelar el concierto de la banda argentina Damas Gratis. La noche terminó sin cumbia y con escenas de violencia pic.twitter.com/EQNqKrps7k — EL INFORMÁNTE CÓRDOBA 👁️🕵🏼‍♂️ (@elinformanteCor) August 7, 2025

¿Quien revisa a los asistentes del evento? Esa hembra tenía un cuchillo en el Movistar Arena y como si nada (esa es la que dicen que armó todo el pleito) pic.twitter.com/kdNzt13cgg — Alejandro Arcos (@miralejoo) August 7, 2025

Por otro lado, en cuanto al origen de las peleas, también circulan imágenes donde se evidencia que varios jóvenes, en su mayoría, entraron a la fuerza, sin que la Policía y miembros de la logística los pudieran requisar.

Que pésima la logística del concierto del Movistar arena… y la @PoliciaBogota ??? Bien gracias.. afuera en sus motos sin hacer nada!!!!! Se sabía desde que hacían la fila y pasó la primera pelea cuando llegaron los de la policía y no se los llevaron … pic.twitter.com/qKgXhQKQ96 — Yeye Moncada (@Yeyemoncada) August 7, 2025

¿Qué dijo la Policía de Bogotá sobre los desmanes en el Movistar Arena?

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre la judicialización a la identidad de los implicados en las peleas que provocaron la cancelación del evento.

Aunque en un informe preliminar, el comandante del operativo de control y reacción, coronel Álvaro Mora, dio a conocer que se reportaron cinco personas heridas que son atendidas en centros asistenciales.

“Al parecer, en la parte interna, su capacidad logística fue desbordada por el mal comportamiento de los asistentes; fue necesario el ingreso de la Policía Nacional con capacidades especializadas con el fin de controlar la situación”, indicó el uniformado.

Por su parte, Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, confirmó la muerte de una persona, que según información de redes sociales, se trata de in hincha de Santa Fe.

