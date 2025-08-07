En medio de la consternación que provocó la cancelación del concierto de la banda argentina Damas Gratis en Bogotá, se siguen conociendo detalles de la batalla campal que se vivió en icónico escenario.

Por su parte, Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, confirmó la muerte de una persona. Mientras tanto, la Policía de Bogotá dio un balance preliminar de cinco heridos “con armas cortopunzantes” que fueron trasladados a centros asistenciales.

En este sentido, llama la atención la presencia de cuchillos dentro del recinto. Así queda evidenciado en imágenes difundidas en redes sociales, donde se observa a una mujer empuñando un elemento de ese tipo.

Justamente, un usuario de X, mostró las imágenes y se notó indignado por una mujer, que es señalada de iniciar los enfrentamientos, empuñando un cuchillo, causando pánico entre los asistentes que no tenían que ver con las barras bravas de Millonarios y Santa Fe que estarían involucradas.

“¿Cómo es posible que la gente de logística no se dio cuenta que esa hijue… entró con un malpa… cuchillo al Movistar Arena?”, fue el interrogante que dejó el internauta.

Esta reacción deja sobre la mesa la hipótesis de que existieron falencias en las medidas preventivas y de seguridad por parte de los organizadores y de la misma Policía de Bogotá.

¿Quien revisa a los asistentes del evento? Esa hembra tenía un cuchillo en el Movistar Arena y como si nada (esa es la que dicen que armó todo el pleito) pic.twitter.com/kdNzt13cgg — Alejandro Arcos (@miralejoo) August 7, 2025

Policía habría recibido alerta sobre posibles enfrentamientos en Movistar Arena

A lo anterior se le suma otra publicación de la misma red social que revela un presunto chat en que la Policía habría recibido una advertencia sobre la presencia de barras bravas de los mencionados equipos en el concierto.

“Sobre lo que sucedió en el Movistar Arena, nosotros lo advertimos desde las 5:12 p. m., y nadie nos prestó atención. El día que sucedió lo de los machetes también dimos aviso a la policía horas antes y tampoco nos prestaron atención”, indica un trino publicado por @RamonaRumora.

En la imagen del presunto chat se lee que se habrían mencionado posibles enfrentamientos por la presencia:

“A esta hora se ha evidenciado la llegada progresiva de seguidores de ambas barras, quienes comentan sobre la confrontación que podría tener lugar en el sector. Consideramos importante alertar de manera preventiva“, se lee en el trino.

Aunque no se ha comprobado la veracidad de la publicación, esto provoca preocupación entre los ciudadanos por la inexistencia de medidas preventivas y fuertes dispositivos que impidieran la entrada de armas, que habrían desencadenado en los lamentables hechos.

Sobre lo q sucedió en el Movistar arena… Nosotros lo advertimos desde las 5:12pm y nadie nos prestó atención… El día que sucedió lo de los machetes también dimos aviso a la policía horas antes y tampoco nos prestaron atención… @PoliciaColombia @PoliciaBogota pic.twitter.com/wUGQ0SdlCP — Ramona Rumora (@RamonaRumora) August 7, 2025

