Luego de la noche de terror que se vivió en Bogotá el miércoles 6 de agosto, Luis Guillermo Quintero, gerente general del Movistar Arena, se pronunció sobre los hechos de violencia que, lamentablemente, dejaron un muerto.

El alto ejecutivo señaló durante la entrevista con Caracol Radio que los desmanes fueron provocados por “desadaptado” que entraron sin boleta al evento, tras forzar y dañar la puerta 5 del icónico escenario de la capital.

“Muy triste con lo que sucedió en el mejor recinto de eventos de Latinoamérica. Teníamos el concierto del grupo argentino Damas Gratis, cerca de 8.000 personas adquirieron su boleta, la gente estaba contenta. Tipo 8:30 p. m. algunos desadaptados forzaron una de las puertas del arena y entraron a la fuerza por esa puerta sin boleta y sin ningún tipo de control. Esas personas entran y ahí es que se arma todo, riñas, peleas”, dijo Quintero.

El gerente general de la Movistar Arena señaló que siempre hay un PMU en los conciertos y que luego de hablar con los promotores y los entes encargados, decidieron cancelar el concierto por los hechos de violencia.

“Las peleas y riñas se pudieron controlar y los asistentes pudieron evacuar. Tipo 10: 20 p. m. ya estaba el 100 % de la Arena evacuada”, precisó.

Quintero detalló que para el concierto de Damas Gratis hubo cerca de 80 personas adicionales por parte de la logística, aunque hizo énfasis en que cada entidad, como la Policía y demás, pone los recursos que tiene disponibles en el momento.

“Los desadaptados violentaron la puerta 5 y entraron a crear momentos difíciles dentro del recinto, que se pudieron controlar rápidamente”, agregó.

Gerente general de Movistar Arena habla de los daños que sufrió el escenario

Finalmente, Quintero se refirió a los daños materiales que sufrió el Movistar Arena, señalando que si bien aún no hay valor estimado, lo más crítico fue la puerta principal, cuyo valor es alto.

El gerente general del escenario concluyó informando que la Policía tiene todo el material de las cámaras de seguridad en sus manos para continuar con las investigaciones.

“Con la Policía estuvimos anoche, los videos quedaron en custodia y ahí se ven claramente los desadaptados”, indicó.

