El Movistar Arena de Bogotá se vio envuelto en un ambiente de caos y tensión el 6 de agosto de 2025 cuando un concierto de la banda argentina de cumbia villera, Damas Gratis, fue cancelado debido a violentos desmanes dentro y fuera del lugar. Según testimonios, se produjeron enfrentamientos entre barras bravas de diferentes equipos de fútbol colombianos, produciendo una situación que impidió llevar a cabo el evento.

Damas Gratis, compuesto por el tecladista y cantante Pablo Lescano, tiene un notable peso en la cultura de las barras bravas. Este estilo de música, surgido en 1999, se caracteriza por tener raíces en la cumbia peruana y mexicana, y por relatar, a través de sus letras, historias y vivencias propias de los barrios populares. Particularmente en Colombia, la música de Damas Gratis ha tenido gran acogida entre los aficionados del fútbol.

El ambiente de disputa previo al concierto ya había sido anticipado en las redes sociales, donde se producía expectativa de que diferentes grupos de hinchas de fútbol asistirían al evento. Los temores de la comunidad se confirmaron cuando los enfrentamientos se intensificaron al punto de requerir la cancelación del concierto.

De hecho, se confirmó la muerte de una persona, integrante de la Guardia Albirroja Sur, y 5 personas que resultaron heridas por enfrentamientos con armas cortopunzantes dentro del Movistar Arena y en los alrededores. Los videos que circulas en redes son impactantes.

Lee También

La Secretaría de Gobierno de Bogotá confirmó que se están llevando a cabo las respectivas investigaciones para aclarar el suceso, recordando que, aunque se trató de un evento privado con logística y seguridad propias, el cuidado y resguardo de los asistentes deben ser primordiales.

Al respecto, el propio cantante Pablo Lescano reaccionó en sus redes sociales a lo sucedido y envió un mensaje a los seguidores: “Chau, Bogotá, Colombia. Me rompiste el corazón, muy triste por todo lo sucedido”, fueron sus palabras que estuvieron acompañadas con pantallazos en los que mostraba los chats de seguidores colombianos que se disculpaban por lo que había ocurrido en el escenario bogotano.

“Chau Bogotá, me rompiste el corazón. Muy triste por todo lo sucedido” La historia de Pablo Lescano en Instagram tras los incidentes en la previa del show de Damas Gratis en Colombia donde murió una persona y cinco resultaron heridas.https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/HswcRyElJy — Corta (@somoscorta) August 7, 2025

La banda Damas Gratis ha reconocido públicamente la conexión que han establecido con las barras bravas. En más de una ocasión, sus canciones han hecho alusión a la pasión por el fútbol. Uno de sus éxitos, “Somos nosotros la Hinchada”, expresa claramente este sentimiento, con versos como “Hoy te quiero ver campeón” y “La banda está loca, hoy te quiere ver”.

Esta relación entre música y fútbol no es nueva. De hecho, las letras de las canciones de Damas Gratis a menudo son adaptadas por las barras bravas para sus cánticos en los estadios. Sin embargo, en esta ocasión la combinación resultó en un ambiente hostil que impidió que el concierto se llevara a cabo.

* Pulzo.com se escribe con Z