La batalla campal que se vivió en el concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena (Bogotá), dejó solo preguntas de por qué habría iniciado la riña que llevó a la cancelación de la presentación si todo parecía ser un momento cotidiano en la capital colombiana con buena música y sensaciones. Pero como no todo está escrito, todo tuvo un desenlace trágico.

En medio de esta pelotera que ocurrió en la noche de este 6 de agosto, se conoció quién sería la presunta responsable de haber comenzado los hechos de violencia en este escenario de la ciudad. Todo basado, claro está, en imágenes que han rondado en redes sociales y señalamientos hechos por los asistentes y afectados.

Se trataría de Liceth Martínez Peláez, quien en las fotos publicadas en redes sociales se observa cómo empuña un puñal en medio de todo el desorden que se estaba presentando en ese momento. Además, los allegados de Sergio Blanco, asesinado durante este espectáculo, la señalan de ser la presunta culpable. También hay un video en el que la mujer confronta a un grupo numeroso de personas que trataban de parar sus acometidas con arma blanca con la ayuda de unos sacos.

(Vea también: “Desadaptados sin boleta”: gerente del Movistar Arena se pronunció tras caos en concierto)

Posteriormente, otros ciudadanos tratan de controlarla tomándola del brazo y de su cuerpo para que la riña se calmara, pero Martínez sigue enviando puñaladas a quienes querían tranquilizar el desmán y lograr seguir todo el ‘show’. Sin embargo, después de todo lo que sucedió, se supo que cerró sus redes sociales (Facebook e Instagram).

#ATENCIÓN📢#EnVideo📹

Liceth Martínez Peláezsería sería la mujer que presuntamente inició la violencia y el caos en el Movistar Arena. Al mismo tiempo, sus allegados la señalan de ser la responsable del asesinato de Sergio Blanco, un asistente del concierto en Bogotá. pic.twitter.com/4pb1LiCmXa — ENTÉRATE 📢 (@enterate_0812) August 7, 2025

Hay que recordar que estos disturbios en el Movistar Arena dejaron un muerto y varias personas heridas. Este hecho indignó a asistentes y ciudadanos, quienes rechazaron tales actos en un concierto que tenía la pretensión de entregar un momento único a quienes se tomaron el tiempo de llegar a este escenario y gozar con la música del grupo argentino Damas Gratis.

¿Qué dijo el alcalde Carlos Fernando Galán por los desmanes en el Movistar Arena?

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó su profundo pesar por la muerte de una persona durante los disturbios ocurridos la noche del miércoles en el Movistar Arena. A través de sus redes sociales, el mandatario lamentó el fallecimiento y dejó claro que este tipo de violencia no puede ser tolerada ni normalizada en la ciudad. En sus declaraciones, también confirmó que varias personas resultaron heridas y están siendo atendidas en distintos centros hospitalarios.

Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación. Por otra parte, los hechos violentos sucedidos en el Movistar Arena antes de un… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 7, 2025

El mandatario anunció la convocatoria de una reunión urgente para esclarecer los hechos. A la mesa de trabajo asistirán los promotores del concierto, representantes del Movistar Arena, el secretario de Gobierno, el secretario de Seguridad y el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá. El objetivo principal de este encuentro es recibir un informe detallado de lo sucedido, lo que permitirá establecer las responsabilidades correspondientes y tomar las medidas necesarias.

* Pulzo.com se escribe con Z