La noche de alegría y música que prometía el concierto de cumbia argentina de Damas Gratis se transformó en una tragedia el pasado miércoles 6 de agosto de 2025 en el Movistar Arena de Bogotá. Asistentes al evento se vieron envueltos en desmanes, peleas y confrontaciones violentas que dejaron un saldo de varios heridos y un fallecido.

El fallecido es Sergio Blanco, ferviente hincha del equipo de fútbol Santa Fe, que murió atropellado en medio de la turba mientras huía de la violencia. Sergio, de 30 años, era padre de una niña de 8 años y miembro activo de la Guardia Albirroja Sur, un grupo de seguidores del club, quien fue arrollado por una camioneta blanca en la calle 63, cerca de la NQS.

Su hermana Mónica narró cómo el concierto se convirtió en un calvario cuando “cientos de personas destruyeron la puerta 5 del Movistar Arena”. Según ella, en el interior del recinto se desataron enfrentamientos violentos que involucraron armas cortopunzantes y sillas como proyectiles, de acuerdo con El Tiempo.

El caos aumentó cuando hinchas del Millonarios, equipo rival de Santa Fe, llegaron con acciones violentas a la entrada del recinto, causando terror entre los asistentes. La reacción defensiva de Sergio y su grupo de amigos, algunos también armados, no fue suficiente para enfrentar al gran número de aficionados rivales. Lo grave del caso es que se señala a la logística del evento por permitirles ingresar armas al recinto a miembros de ambos bandos.

“Fue en esa huida que una camioneta que iba a alta velocidad atropelló a Sergio y huyó”, relató Mónica al referirse al terrible desenlace de la noche. Lamentablemente, cuando la familia y amigos llegaron al lugar, ya era demasiado tarde para Sergio. El conductor del vehículo involucrado huyó y a esta hora es buscado por las autoridades.

“Cuando nosotros llegamos, mi hermano prácticamente estaba muerto, porque yo lo toqué y estaba totalmente frío”, dijo la hermana.

Pero la indignación de Mónica y su familia no termina ahí. Según exponen, la Policía que estaba presente en la zona pudo haber actuado de una manera más efectiva y rápida para auxiliar a Sergio. “La Policía pudo haberlo llevado al hospital en ocho minutos, pero esperaron cerca de 40 minutos para que llegaran las ambulancias y llegó sin signos vitales a la clínica donde lo atendieron”, afirmó Mónica.

Además de señalar a las autoridades, la hermana del fallecido cuestionó la seguridad y logística del Movistar Arena, alegando que no se dispuso de ambulancias suficientes para un evento de tal magnitud. Actualmente, la familia y la ciudad entera lloran la pérdida de Sergio y exigen que el conductor responsable del atropello se entregue a las autoridades.

El trágico suceso ha abierto un debate en la capital colombiana sobre los protocolos de seguridad en eventos masivos y la capacidad de respuesta de las autoridades en situaciones de emergencia. El problema se trasladaría al próximo miércoles, cuando se disputará el clásico capitalino entre Millonarios vs. Santa Fe, por lo que podría decidirse el ingreso de un sola hinchada al estadio El Campín, que será demolido en unos años.

