El pasado miércoles, 6 de agosto, se desató una batalla campal al interior del Movistar Arena, en Bogotá, pues en el concierto de Damas Gratis, un conjunto de cumbia villera argentino, vándalos disfrazados de hinchas se comenzaron a agredir y desataron todo un problema al interior del establecimiento.

(Ver también: Drásticas medidas en Movistar Arena luego de desmanes: ¿qué pasará con mujer involucrada?)

Sillas rotas, decenas de heridos y hasta una persona muerta fue el resultado de esta situación que se descontroló justo después de que cantaron los teloneros Dennis Fernando, Alto Grado y Kelly Cárdenas.

Estas fueron las imágenes del Movistar Arena:

Lee También

Lo ocurrido anoche en el Movistar Arena evidencia, una vez más, la ineptitud y falta de gestión por parte de la alcaldía de @CarlosFGalan.

La ausencia de previsión, el déficit de presencia policial y la escasa planeación comprometieron la seguridad de miles de asistentes. pic.twitter.com/Il2RvOT1z9 — Cristian Vivas (@Cristian_Vivas) August 7, 2025

Encerrar 20 mil barristas en el Movistar Arena. ¿Qué podría salir mal? pic.twitter.com/B1cxUT7rr0 — Jazid Contreras Vergel (@abacachito) August 7, 2025

Ante esto, los espectadores que sí iban a disfrutar de la música estaban pendientes de qué iba a pasar con el concierto y sus boletas, pero la realidad es que este ya no se llevará a cabo.

Qué pasará con el concierto de Damas Gratis

Por medio de un comunicado compartido en las redes sociales, Eventos y Producciones Silra SAS, organizador de este evento, confirmó que este evento, al presentarse un hecho de violencia ajeno a la organización, fue completamente cancelado y ya no se reprogramará.

“El espectáculo, que transcurría según lo planeado después de la apertura de puertas, tuvo que finalizar y procederse con la evacuación del público tras las presentaciones de los artistas teloneros”, comenzó explicando Silra.

Y agregó: “Lamentamos los inconvenientes ocasionados y agradecemos la comprensión de los asistentes que acudieron con entusiasmo a este espectáculo, a quienes respetuosamente les informamos que, por tratarse de hechos violentos irresistibles y ajenos a la organización, no procederá con la reprogramación del evento”.

Comunicado oficial de SILRA Eventos y Producciones, organizadores del show de Damas Gratis en Bogotá, en el que confirman que el evento no será reprogramado y ha sido cancelado. pic.twitter.com/clKS2kM3Pv — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) August 8, 2025

Ante este anuncio, muchos de los asistentes al evento se cuestionan por las boletas, pero lo cierto es que todo indica que no habrá devolución de dinero justamente por las consecuencias mencionadas.

(Ver también: Por qué razón había barras bravas en concierto cancelado de Damas Gratis; no sería casualidad)

Sin embargo, en este momento el caso está pasando ante la Superintendencia de Industria y Comercio y será esta entidad la que determine si hay devolución de dinero o no.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.