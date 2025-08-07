Una noche que prometía ser inolvidable para los fanáticos de la cumbia y el rock, terminó en caos y violencia durante el concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena de Bogotá.

Lo que debía ser una celebración musical se transformó en un escenario de disturbios protagonizados por presuntos hinchas de los equipos Millonarios y Santa Fe, que desencadenaron una pelea masiva, provocando pánico y obligando a la cancelación del evento.

Pero el ambiente de tensión no solo trajo consigo enfrentamientos entre asistentes, sino que también fue escenario de actos delictivos. En medio del desorden y la confusión, circuló en redes sociales un video que dejó en evidencia un robo que afectó directamente a la banda: un espectador fue captado con una guitarra, que al parecer, había sido sustraída durante los incidentes.

La grabación muestra a un hombre con total tranquilidad caminando por el recinto, mientras sostiene en sus manos la guitarra, un instrumento valioso para la presentación que se iba a llevar a cabo.

Este hecho ha causado una gran indignación entre los seguidores del grupo y los usuarios de las redes sociales, quienes lamentan no solo la violencia vivida esa noche, sino también la falta de respeto hacia los artistas y su trabajo.

#INCREÍBLE. Hasta la banda argentina Damas Gratis habría sido víctima de los delincuentes que ayer (6AGO) protagonizaron desórdenes en el Movistar Arena. Un seguidor nos envía más imágenes y nos asegura que “hasta se robaron una guitarra del escenario”. https://t.co/TxnRolbaHz pic.twitter.com/2evcR5VWfk — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) August 7, 2025

El concierto de Damas Gratis estaba programado para ser uno de los eventos musicales más importantes del año en Bogotá el pasado 6 de agosto. Sin embargo, la violencia desatada entre grupos de supuestos hinchas rivales no solo provocó caos y pánico entre los asistentes, sino que obligó a las autoridades a suspender el ‘show’ antes de que la banda pudiera tocar su primera canción. La cancelación frustró a miles de fanáticos que esperaban disfrutar de un espectáculo único.

Damas Gratis se pronunció sobre lo que pasó en Bogotá

El líder y vocalista de Damas Gratis, Pablo Lescano, se pronunció al respecto a través de sus redes sociales, mostrando su tristeza y desilusión por lo ocurrido. En sus historias de Instagram, compartió mensajes de seguidores y amigos que lamentaban la violencia de la noche y pedían disculpas por el comportamiento de algunos asistentes. “Chau Bogotá, Colombia, me rompiste el corazón”, escribió Lescano, reflejando la decepción que le dejó el evento.

#Bogotá | El líder de Damas Gratis, Pablo Lescano, expresó su tristeza tras los graves disturbios que obligaron a cancelar su concierto en el Movistar Arena de Bogotá, la noche del miércoles 6 de agosto. 🔹 “Chau Bogotá, Colombia, me rompiste el corazón”, dijo. pic.twitter.com/yk7KpS0sV3 — La FM (@lafm) August 7, 2025

Las autoridades locales ya iniciaron investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables tanto de los enfrentamientos, hurtos y sobre los responsables de la muerte de un hincha de Santa Fe. Por el momento, el video que muestra al individuo con la guitarra circula ampliamente en las plataformas digitales, causando indignación y rechazo en la opinión pública.

Este incidente pone sobre la mesa la necesidad de mejorar los protocolos de seguridad en eventos masivos para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse. Los fanáticos de Damas Gratis y la comunidad musical en general claman por un ambiente seguro que permita disfrutar de la música sin temor a la violencia o a actos delictivos.

