El escenario del Movistar Arena en Bogotá quedó marcado por la violencia que provocó la cancelación del concierto de la banda argentina Damas Gratis luego de que barras bravas de diferentes equipos se enfrentaran en el recinto.

Después de los desmanes se reportó una persona fallecida y por lo menos 20 heridos, según informó Noticias RCN. Como consecuencia, la ciudad inició un proceso de endurecimiento en las medidas de seguridad para resguardar la integridad de los participantes en eventos masivos.

Nuevas medidas de seguridad para el Movistar Arena de Bogotá

Luego de una reunión que convocó el alcalde Carlos Fernando Galán, la Secretaría de Gobierno anunció una serie de medidas para evitar que este tipo de hechos violentos se vuelvan a presentar.

En dicho encuentro estuvieron presentes los promotores del concierto, representantes del Movistar Arena, el secretario de Gobierno, el secretario de Seguridad y el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá.

“Bogotá no puede permitir que la intolerancia y la violencia le arrebaten a la ciudadanía los espacios de disfrute y encuentro”, indicó Gustavo Quintero Ardila, secretario de gobierno de la capital, según el citado canal.

Asimismo, se dio a conocer que desde ahora activará un protocolo para cada presentación, el cual incluye:

Fortalecimiento del monitoreo en tiempo real , mediante el uso de cámaras y la participación activa de la ciudadanía a través de reportes.

, mediante el uso de cámaras y la participación activa de la ciudadanía a través de reportes. Incremento de los equipos de control en terreno , encargados de supervisar accesos, logística y condiciones de seguridad durante los eventos.

, encargados de supervisar accesos, logística y condiciones de seguridad durante los eventos. Actualización y revisión de los planes de contingencia exigidos a los organizadores de espectáculos privados.

exigidos a los organizadores de espectáculos privados. Coordinación previa entre autoridades y productores , con el fin de asegurar una respuesta oportuna frente a posibles emergencias.

, con el fin de asegurar una respuesta oportuna frente a posibles emergencias. Implementación de campañas pedagógicas orientadas a promover la cultura ciudadana, el respeto y la convivencia pacífica entre los asistentes.

🟡🔴 Comunicado ⬇️⬇️ La Administración Distrital rechaza hechos violentos en el Movistar Arena y anuncia medidas inmediatas para garantizar la seguridad en eventos masivos.

¿Qué pasará con la mujer señalada de iniciar los desmanes en el Movistar Arena?

Aunque las autoridades no se han referido específicamente a la mujer que aparece en varias grabaciones portando un cuchillo y a quien algunos testigos señalan de iniciar las peleas, Quintero habló de que se adelantan investigaciones para judicializar a los involucrados.

“Quien entra con un arma blanca a un concierto es un delincuente. Habrá consecuencias para quienes no respetan la ley ni la vida”, agregó el funcionario, de acuerdo con La FM.

En serio no se puede identificar a esta mujer, por lo menos, que sale en todos los videos mostrando cuchillo con orgullo y que, evidentemente, lo usó???

En concierto de cualquier género, en estadio viendo a cualquier equipo… Un peligro para la sociedadpic.twitter.com/QAXECgCdOB — MigueRuiZ (@MigueRuiZ) August 7, 2025

Asimismo, se acordó la entrega de pruebas a las autoridades competentes, para facilitar la identificación y judicialización de los responsables de actos violentos.

Mientras tanto, la administración del Movistar Arena y las autoridades municipales trabajan conjuntamente para avanzar en las investigaciones que permitan esclarecer lo ocurrido.

#ATENCIÓN📢#EnVideo📹

Liceth Martínez Peláezsería sería la mujer que presuntamente inició la violencia y el caos en el Movistar Arena. Al mismo tiempo, sus allegados la señalan de ser la responsable del asesinato de Sergio Blanco, un asistente del concierto en Bogotá. pic.twitter.com/4pb1LiCmXa — ENTÉRATE 📢 (@enterate_0812) August 7, 2025

