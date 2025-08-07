La rivalidad digital entre las ‘influencers’ Yina Calderón y Andrea Valdiri está a punto de pasar de las redes sociales al cuadrilátero. Ambas creadoras de contenido se enfrentarán en un combate de boxeo amateur como parte de ‘Stream Fighters 4’, un evento que promete ser uno de los espectáculos más virales del año en Colombia.

(Vea también: Andrea Valdiri celebró su cumpleaños por todo lo alto con evento privado: hubo yoga, spa y piscina)

Organizado por el reconocido ‘streamer’ Westcol, este enfrentamiento no solo busca resolver las tensiones mediáticas entre las dos figuras, sino también captar la atención de millones de seguidores.

La pelea, que ha despertado gran expectación debido a los constantes roces públicos entre Calderón y Valdiri, es el plato fuerte de una velada que reunirá a varias figuras del entretenimiento digital.

Lee También

Sobre ese choque, Yina Calderón habló en una entrevista con la periodista Eva Rey y, con su característico, narró detalles detrás de su participación.

“Westcol no me quiere, pero me necesita. Él sabe que yo le doy ‘rating’ a su pelea, entonces por eso me tiene. Pero no significa que me quiera”, indicó la empresaria de fajas.

La ‘influencer’ también compartió detalles sobre la negociación para subirse al ring. Explicó que fue contactada por el representante de Westcol, quien le ofreció una suma inicial que ella no dudó en negociar.

“Me llamó su representante que se llama Carlos y le dice a mi mánager ‘queremos a Yina para Stream Fighters 4 para que pelee’. Es muy viral el evento”, contó Calderón.

Cuando Eva Rey le preguntó si aceptó de inmediato, Yina respondió: “No, yo le dije, ‘¿cuánta plata hay?’. Me dijo: ‘Hay 50 millones’. Le dije al mánager ‘ay, no, si me da 70, peleo’. Me dijo: ‘Sí, de una, se los doy’. Yo hubiera sabido le hubiera pedido más”.

Acá, el momento en el que lo contó:

Calderón no escatimó en comentarios sobre su oponente, Andrea Valdiri, a quien describió como una figura que ha perdido relevancia.

“Andrea Valdiri es una barranquillera muy conocida, que está apagada, pero en su tiempo tuvo mucho reconocimiento. Ahorita, ni suena, ni truena, pero yo le voy a dar mi luz”, señaló en el mismo espacio.

Con estas palabras, Yina sugirió que su participación en la pelea podría revitalizar la imagen de Valdiri, insinuando que ella es quien lleva la batuta en términos de popularidad. Incluso, afirmó que fue la propia Valdiri quien insistió en enfrentarse a ella.

“Ella me pidió. La gente no lo sabe, pero ella me pidió. Ella le dijo a Westcol que si no era conmigo, no peleaba. Imagínate las ganas que tiene esa mujer de darme en la cara”, aseguró.

Con estas declaraciones, Yina Calderón no solo calentó el ambiente para Stream Fighters 4, sino que también reforzó su imagen como una figura que no teme decir lo que piensa, incluso si eso significa avivar aún más la controversia con Andrea Valdiri.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Stream Fighters (@stream_fighters)

Cuándo y dónde será Stream Fighters 4

El evento está programado para el 18 de octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá, un recinto con capacidad para 24,000 personas y tecnología de punta, lo que garantiza una experiencia de alto nivel tanto para los asistentes en vivo como para quienes lo sigan por ‘streaming’.

La transmisión se hará a través de la plataforma Kick, permitiendo que millones de espectadores en Colombia y el mundo puedan seguir el combate en tiempo real.

Además del enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, Stream Fighters 4 contará con otros combates destacados, como Karina García vs. Karely Ruiz, JH vs. Cristorata, Milica vs. May Osorio, entre otros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Stream Fighters (@stream_fighters)

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.