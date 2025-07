El humorista colombiano ‘Alerta’, conocido por su participación en ‘La casa de los famosos’, compartió en Instagram una foto junto a Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, durante una visita a la cárcel El Buen Pastor. La empresaria de keratinas cumple una condena de cinco años y dos meses desde enero de 2025, por los actos vandálicos cometidos en una estación de Transmilenio en 2019. La publicación del comediante, en la que escribió “Mujer fuerte y valiente hoy de visita ‘Epa Colombia’”, causó gran interés entre los seguidores de ambos.

La visita desató reacciones en redes sociales, donde muchos celebraron el gesto de ‘Alerta’ y el ánimo positivo que mostró la influenciadora en las imágenes. Comentarios como “Qué lindo, gracias ‘Alerta’ por dar esa alegría a ‘Epa’” o “ella no merece estar allá” reflejan el apoyo que sigue recibiendo Barrera. Además, llamó la atención que el humorista haya podido visitarla, mientras figuras cercanas como Yina Calderón han dicho que no han logrado el mismo acceso. El nuevo look de ‘Epa Colombia’ también fue tema de elogios por parte de sus seguidores.

Yina Calderón y el humorista ‘Alerta’ se reunieron en un restaurante de Bogotá para aclarar los rumores sobre la visita del comediante a ‘Epa Colombia’ en la cárcel El Buen Pastor. En un video conjunto, Yina bromeó sobre el supuesto rechazo de la influenciadora, mientras ‘Alerta’ explicó que su ingreso fue posible por trámites laborales y no por favoritismo. Además, destacó que Calderón siempre ha querido visitar a su amiga, pero los procesos han sido lentos. Finalmente, Yina afirmó que ya no estaba molesta y ambos ratificaron su apoyo a ‘Epa Colombia’, quien cumple una condena de cinco años y dos meses.

Recientemente, Yina Calderón volvió a pronunciarse sobre la imposibilidad que ha resultado visitar a ‘Epa Colombia. “Está aceptando toda clase de visitas y a mí no. Yo siento que he estado firme. No me interesa ir a visitarla para grabar sino de corazón”.

Además, tuvo que aclarar que no lo decía por la visita mencionada anteriormente de ‘Alerta’, sino que a ella no la ha dejado entrar. “A mí sí me negó el acceso porque, según ella, estaba en depresión y todo eso, pero a otra gente sí”, concluyó.

