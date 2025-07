El cantante vallenato ‘Poncho’ Zuleta volvió a estar en el centro de la controversia, esta vez por un comentario que hizo durante su visita a Venezuela, en el marco del cierre de campaña de un candidato a la alcaldía en ese país.

En medio del evento, el artista colombiano se dirigió a los asistentes con un saludo protocolario, pero causó revuelo al mencionar —de manera indirecta— al presidente del régimen venezolano, Nicolás Maduro, sin nombrarlo explícitamente.

“Alcalde, que Dios lo bendiga, a su esposa, a sus hijos, a toda la clase política, al alto gobierno. Un abrazo al jefe de Estado, me lo saludan. No le digo el nombre porque me mata Uribe”, expresó Zuleta, entre risas, refiriéndose al expresidente Álvaro Uribe Vélez.