En una edición reciente del popular pódcast ‘Vos podés’, la cantante Karen Lizarazo compartió su experiencia y sentimientos sobre un desagradable incidente de acoso que sufrió durante una presentación en vivo junto al reconocido artista ‘Poncho’ Zuleta.

Este tema ha vuelto a captar la atención en las redes sociales, reviviendo un debate necesario sobre el comportamiento en el escenario y las repercusiones del mismo. Karen describió cómo se sentía completamente paralizada y vulnerable bajo la mirada de un público numeroso y cámaras que capturaban cada momento.

Este evento tuvo lugar en Montería, durante la celebración del cumpleaños de un empresario conocido, circunstancia que añadió más presión al acto ya de por sí incómodo. Según relató en el pódcast, conducido por Tatiana Franko, inicialmente ella participó en un baile con Zuleta, quien, según sus palabras, la sostuvo con demasiada fuerza.

Alertada por sus amigos sobre cómo podría estar siendo percibida la situación, decidió sentarse, aunque la situación no terminó ahí. Momentos después, fue invitada a subir a la tarima por otro artista, Churo Díaz, y aunque accedió, la atmósfera se tornó rápidamente tensa y confusa.

Video de Karen Lizarazo con ‘Poncho’ Zuleta

El vídeo del suceso mostró a Zuleta intentando besarla repetidamente, mientras ella trataba de manejar la situación sin crear un conflicto mayor. Karen admitió que estaba tratando de mantener un frente amigable y resolver la situación con humor, aunque internamente se sentía abrumada e incapaz de reaccionar como hubiera querido.

“Eso se ve largo, no, eso se ve largo, pero para mí eso pasó en un segundo. Yo estaba en la tarima y yo no sabía qué hacer; estaba tratando de que entráramos en razón, los dos y dijéramos: ‘Ay, no y un abrazo y vamos’ o que eso pasara y siguiéramos cantando y nada más”.

Karen Lizarazo no reaccionó a acoso de ‘Poncho’ Zuleta

Durante la conversación en el pódcast, la cantante expresó su arrepentimiento por no haber hablado más abiertamente en ese momento.

“No salí a hablar como debía hablar, tal vez o a decirle a todas: ‘Esto es lo que hay que hacer’, o algo así. Solamente que yo me llene tanto de miedo y que todavía yo creo que lo tengo y me da pena a veces aconsejar y decir actúen”, terminó diciendo Lizarazo.

Su testimonio en ‘Vos podés’ no solo busca compartir su experiencia personal, sino también servir como un llamado de atención sobre el acoso y cómo este debe ser abordado tanto por individuos como por la sociedad en general.

Este caso ha generado un amplio debate en las redes sociales, donde se evidencia una división en las opiniones. Algunos usuarios han criticado a Karen por su participación inicial en el baile, mostrando la persistente cultura de culpabilización de la víctima que aún prevalece.

Sin embargo, otros han expresado su apoyo y han llamado a un cambio en la manera en que se perciben y tratan estos incidentes en entornos públicos y entre celebridades. El incidente y la discusión subsiguiente subrayan la necesidad de un cambio cultural y de mayores medidas de apoyo y protección para las mujeres en la industria del entretenimiento.

