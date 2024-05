Por: EL PILON SA

En una entrevista para Tropicana, la cantante de vallenato Karen Lizarazo, reveló que durante un tiempo, cuando la artista aún no era reconocida, su papá pagaba los ‘shows’ y le hacía creer que eran los alcaldes de los pueblos que le estaban pagando a su conjunto para presentarse en las fiestas.

De acuerdo con la artista, su papá le dijo que si le iba bien en la universidad y sacaba buenas calificaciones, por cada parcial ganado le ayudaba a conseguir alguna presentación, por lo que Karen se esforzaba para obtener buenos resultados y así poder cantar y a darse a conocer.

“Yo me gradué de abogada en la Universidad Pontifica Bolivariana, cum laude, con un promedio de 4,8, altísimo. ¿Y sabes por qué?, porque mi papá me dijo: ‘Si a usted le va bien en la universidad y me trae buenas notas, yo me comprometo que por cada parcial y cada quizz que usted me traiga con buenas notas, yo le saco un baile’. Hicimos el trato”, reveló Lizarazo.

Contó Karen que llegaba a su casa y le mostraba las calificaciones a su padre y así le pedía que buscara las presentaciones. “Mi papá salía corriendo para San Martín, San Alberto, se iba para el otro lado del río, Simití, Santa Rosa del sur de Bolívar, El Dique. Para todos los pueblos que hay que pasar con chalupa, se iba y tocaba la puerta: ‘Hola yo soy el papá de una niña que canta vallenato ¿será que usted me la deja presentar aquí en las fiestas del pueblo?’”, sostuvo la artista.

Cuando el papá comentaba que se trataba de una niña de 17 años que cantaba vallenato, las personas se negaban, pero él seguía insistiendo. “Mi papá me pagó muchísimos ‘shows’ y me hacía creer a mí que me los pagaba el alcalde, pero me los pagaba mi papá”.

De acuerdo con Karen, su papá hacía eso para que ella sintiera que su presentación sí valía y estuviera segura de sí misma.

“El alcalde lo que le daba a mi papá era la oportunidad de dejarme subir a la tarima, 40 minuticos, media hora, y yo sentir que me están pagando el baile. Mi papá se iba para el cajero y les pagaba a los músicos, obviamente a mí no me pagaba porque yo iba feliz, después de que me dejaran cantar. Mi papá les pagaba a todos los músicos y les pagaba bien, en esa época, y yo por eso le debo todo a mi papá”, aseguró.

