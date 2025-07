En la inesperada carta, Sarabia deja muy claros los motivos por los que renuncia al Gobierno de Gustavo Petro.

“En los últimos días se han tomado decisiones que no comparto y que, por coherencia personal y respeto institucional, no puedo acompañar. No se trata de diferencias menores ni de quién tiene la razón. Se trata de un rumbo que, con todo el afecto y respeto que le tengo, ya no me es posible ejecutar”, detalla Sarabia en su carta.

Esta es la carta de renuncia de Sarabia:

Asimismo, añadió que presenta su renuncia con la conciencia tranquila y la paz de haber dado prelación a sus ideas por encima de los cargos que ostentó.

“Mi renuncia es el resultado de una reflexión profunda, motivada por la responsabilidad que siento con mi conciencia, con el país y con la forma en que entiendo el ejercicio del poder público. Me retiro con la tranquilidad de haber entregado lo mejor de mí y con la certeza de que hay momentos en los que decir adiós es también una forma de cuidar”, añadió Sarabia.

La ahora exfuncionaria dio las gracias a Gustavo Petro por haberla elegido y también expresó sus sentimientos tras haber estado 3 años en diferentes cargos del Gobierno.

“Ha sido un camino exigente, con enormes costos personales y familiares, pero también profundamente enriquecedor. Me voy con inmensa gratitud por la oportunidad histórica de servir a Colombia”, sentenció.

