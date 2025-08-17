La vicepresidenta Francia Márquez por fin habló y se refirió a las críticas que ha recibido por movilizarse en helicópteros oficiales, una práctica que ha provocado burlas y cuestionamientos en redes sociales desde su llegada al Gobierno Nacional.

Explicó que la medida se tomó por motivos de seguridad, luego de que fueran instalados explosivos en la vía que conduce a su casa. En ese momento, dijo, el presidente Gustavo Petro le sugirió usar aeronaves del Estado.

Las declaraciones fueron entregadas en el programa ‘Los Informantes’, de Caracol Televisión, donde Márquez también respondió a la narrativa que la señala de “aburguesada” por movilizarse en aeronaves oficiales.

De qué sufre Francia Márquez

En medio de ese contexto, la vicepresidenta buscó dar un matiz más personal: contó que suele bailar con sus sobrinos la canción del “helicóptero”, un momento que describe como familiar, a pesar de que lo considera como doloroso.

Recordó, además, un episodio en Dapa (Yumbo, Valle del Cauca) cuando la aeronave aterrizó cerca de su casa y varios vecinos grabaron el hecho, mientras sus propios perros se asustaban con el ruido. “Eso yo no lo hago por vanidad, quienes me conocen saben que sufro de vértigo”, aclaró.

