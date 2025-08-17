El Gobierno de Colombia, en cabeza del presidente Gustavo Petro, solicitó formalmente a Nicaragua la extradición de Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y uno de los implicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El documento diplomático, difundido por el mismo presidente Petro, fue enviado por la Embajada de Colombia en Managua al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua.

Allí se pide, de manera “urgente y prioritaria”, la entrega de González para que comparezca ante la justicia colombiana por los procesos abiertos en su contra.

La comunicación fue firmada por Óscar Iván Muñoz Giraldo, encargado de negocios de la sede diplomática, y reitera la necesidad de que el trámite se adelante en el menor tiempo posible, agradeciendo la disposición de las autoridades nicaragüenses para colaborar en el caso.

El exfuncionario, quien estuvo entre los hombres más cercanos a Petro en la Casa de Nariño, es señalado de haber tenido un rol dentro de la trama de corrupción que sacudió a la UNGRD, uno de los mayores escándalos del actual Gobierno.

