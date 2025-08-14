Carlos Ramón González enfrenta una orden de captura por su presunta participación en el escándalo de la UNGRD, y las posibilidades de que responda por los delitos que lo vinculan al caso, parecen alejarse cada vez más.

Esto, teniendo en cuenta que recientemente se habría confirmado que Ramón González ya tendría residencia en Nicaragua, algo que le habría sido otorgado a modo de canje por el refugio en Colombia de Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá, según afirman fuentes judiciales al diario El Tiempo.

¿Qué dice Laura Sarabia por residencia de Carlos Ramón González?

Las miradas se han puesto sobre Laura Sarabia, ya que la fecha exacta de la solicitud de residencia como representación diplomática coincide con el periodo en que ejercía como canciller, algo que ha motivado los cuestionamientos sobre la transparencia de los procedimientos durante su gestión.

En respuesta a los cuestionamientos, la exministra de Relaciones Exteriores se ha pronunciado, asegurando que no tenía conocimiento de dicha solicitud.

“No participé ni recibí información alguna sobre trámites de residencia por parte de la Embajada en Nicaragua, circunstancia que se encuentra debidamente registrada en la trazabilidad de la entidad”, escribió Sarabia a través de su cuenta de X.

Cabe resaltar que en contra de González emitieron orden de captura desde hace un mes porque estaría metido de lleno en el escándalo de la UNGRD, según investigaciones de las autoridades, quienes lo acusan de cohecho, peculado y lavado de activos. Fue el 2 de julio, puntualmente, cuando un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá ordenó medida de aseguramiento en su contra.

No participé ni recibí información alguna sobre trámites de residencia por parte de la Embajada en Nicaragua, circunstancia que se encuentra debidamente registrada en la trazabilidad de la entidad. — Laura Sarabia (@laurisarabia) August 14, 2025

¿Qué hizo cuando estaba en el Dapre Carlos Ramón González?

De acuerdo con la información revelada, entre septiembre y octubre de 2023, cuando estaba al frente del Dapre, González le habría pedido a Olmedo López, entonces director de la UNGRD, que moviera sus influencias para direccionar contratos clave.

El objetivo, según las autoridades, era claro: usar los contratos para pagar sobornos a congresistas.

Todo apunta a que esos contratos estaban relacionados con la compra de carrotanques, destinados a llevar agua a las comunidades de La Guajira. Un negocio millonario que, según las acusaciones, se desvió para otros fines.

Laura Sarabia sería denunciada por fuga de Carlos Ramón

El concejal Daniel Briceño dio a conocer que alistan denuncias formales contra los funcionarios que estarían detrás de este trámite, entre ellos, la excanciller Laura Sarabia.

Según el concejal, la denuncia será ante la Fiscalía por varios delitos que, al parecer, involucran a la excanciller y a otros funcionarios de la embajada de Colombia en Nicaragua.

