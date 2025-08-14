Un encuentro de alta tensión se llevó a cabo en Cartagena en la mañna de este jueves 14 de agosto, durante el cual cinco precandidatos presidenciales colombianos se reunieron con una delegación de Estados Unidos. Entre las personalidades destacadas se encontraban senadores norteamericanos de ambos partidos políticos, un hecho que ilustra la atención de ese país en la dinámica política y social de Colombia de cara a las cruciales elecciones presidenciales de 2026.

Los precandidatos que asistieron a este importante encuentro fueron Gustavo Bolívar, María Fernanda Cabal, Claudia López, Juan Daniel Oviedo y Vicky Dávila. El encuentro giró en torno a temas cruciales para ambas naciones, incluyendo el juicio y la condena del expresidente Álvaro Uribe, el misterioso asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, y el panorama electoral para las próximas elecciones.

Lo curioso de la cita es que estas personalidades históricamente han tenido fuertes rencillas, como sucedió entre Vicky Dávila con Claudia López y Gustavo Bolívar, quienes han tenido fuertes cruces en el pasado por sus posturas políticas y se han lanzado pullas en la actual campaña presidencial.

La senadora y precandidata María Fernanda Cabal planteó una de las preocupaciones centrales durante la reunión y expresó a través de sus redes sociales: “El peligro que corre la democracia en Colombia”. Además, la senadora solicitó a Estados Unidos que los apoye a luchar contra el narcotráfico, un factor que considera fundamental para restablecer la seguridad y la estabilidad democráticas del país.

Por su parte, Gustavo Bolívar aseveró haber desmentido durante la reunión ciertas acusaciones hechas por la oposición respecto al juicio contra Álvaro Uribe y al asesinato del senador Miguel Uribe. De igual manera, Claudia López abordó la necesidad de combatir el crimen organizado y catalogó el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela como una “dictadura criminal”.

Esta reunión de alto perfil se enmarca dentro de un contexto de creciente inseguridad y tensiones políticas en Colombia. Además, refleja la extensión de estas preocupaciones a la relación de Colombia con sus vecinos y a sus relaciones bilaterales con Estados Unidos.

Los desafíos a nivel judicial y político, incluyendo el juicio al expresidente Uribe y la creciente inseguridad, han impactado directamente en el panorama electoral. Este escenario ha llevado a los precandidatos y a la comunidad internacional a unir esfuerzos en la búsqueda de soluciones efectivas que garanticen un proceso electoral transparente y equitativo y un futuro promisorio para el pueblo colombiano

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.