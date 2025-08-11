Este lunes 11 de agosto, el país se consternó con el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay tras dos meses de hospitalización en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Uno de los mensajes más esperados (y que más demoró) fue el del presidente Gustavo Petro. Entre otras cosas, señaló: “No hemos perseguido a ningún miembro de la oposición, ni lo haremos”.

Esta parte fue subrayada por Vicky Dávila, quien replicó un trino en el que Petro criticaba a Uribe Turbay. Allí, la precandidata no se guardó nada contra el mandatario.

“Petro, usted sí es el responsable político del magnicidio contra Miguel Uribe. Usted sí ha perseguido a la oposición. ¿Recuerda este trino contra Miguel, por ejemplo? A todos nos ha llamado nazis, corruptos, muñeca de la mafia”, escribió Dávila en X.

Asimismo, Dávila le dejó un recado a Petro acerca de la seguridad en su Gobierno y la gravedad del magnicidio de Uribe Turbay.

“Usted siempre cargará con que en su Gobierno asesinaron a un candidato de la oposición y que su Gobierno no lo cuidó. Es responsable de todo lo que nos pase a los demás”, sentenció en esa red social.

