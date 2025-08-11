El parque El Gofito, ubicado en el barrio de Modelina, al occidente de Bogotá, fue el lugar en el que un sicario de 15 años disparó contra Miguel Uribe. El menor le propinó dos tiros en la cabeza y uno en la pierna con una pistola Glock 9 mm el pasado 7 de junio.

Dos meses después el precandidato presidencial y senador murió por la gravedad de las heridas. Durante todo este tiempo el pronóstico fue reservado por el estado crítico, hasta que falleció este 11 de agosto cerca de las 2:00 a. m.

Cómo está el parque El Golfito, donde dispararon a Miguel Uribe

Luego de que se conociera la noticia del fallecimiento, varios seguidores y vecinos del parque El Golfito se acercaron al lugar donde Uribe Turbay dio su último discurso antes de los disparos. En una de las esquinas hay un pequeño santuario.

Allí, las personas llevaron una estatua de la virgen María. Además, llenaron el lugar de arreglos flores y velas con el mensaje “fuerza, Miguel”, el lema con el que enviaban aliento al fallecido senador.

A su vez, informaron que allí se llevará a cabo una velatón en memoria de Uribe Turbay. La reunión será sobre las 6:00 p. m. en el mismo lugar donde le dispararon. De todas formas, hay personas que han estado en este parque desde horas de la mañana.

