La muerte del senador del Centro Democrático conmocionó al país y en especial a Bogotá, ciudad donde desarrolló gran parte de su vida política y profesional.

Horas después de que se confirmara el fallecimiento, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que la capital vivirá tres días de duelo en homenaje al congresista, reconociendo su trayectoria, su servicio público y su compromiso con la ciudad.

“Bogotá se une para honrar la vida de Miguel Uribe. Como ciudadano, concejal y secretario de Gobierno, Miguel le sirvió a la ciudad y trabajó por una Bogotá mejor. En solidaridad con su familia y seres queridos, Bogotá decretará 3 días de duelo”, escribió Galán en su cuenta de X (antes Twitter).

Bogotá se une para honrar la vida de Miguel Uribe. Como ciudadano, concejal y secretario de Gobierno, Miguel le sirvió a la ciudad y trabajó por una Bogotá mejor. En solidaridad con su familia y seres queridos, Bogotá decretará 3 días de duelo. Que sea tiempo de reflexión y… pic.twitter.com/uTr1pTWHGM — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 11, 2025

El decreto implica que en todas las entidades públicas de Bogotá la bandera de la ciudad ondeará a media asta, como símbolo de respeto y luto. También se espera que distintos actos protocolarios y homenajes se hagan en honor a su memoria durante estos días.

Para el alcalde Galán, estos tres días de duelo son una oportunidad no solo para rendir homenaje a la memoria de Uribe Turbay, sino para reflexionar sobre el papel que deben cumplir los líderes políticos en momentos de profunda polarización.

“Que sea tiempo de reflexión y unidad”, enfatizó en su mensaje, subrayando que el legado de servicio público de Uribe debe servir como ejemplo para las nuevas generaciones.

En la sede del Concejo de Bogotá se espera que se haga un minuto de silencio en la próxima sesión plenaria, y varios sectores ciudadanos han anunciado vigilias y actos simbólicos en distintos puntos de la ciudad.

Por otro lado, el Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también dio a conocer que en dicho departamento se tomó la misma decisión, por lo que Medellín también tendrá tres días de luto.

“La bandera del Departamento estará izada a media asta en todos los edificios públicos del territorio”, compartió Rendón.

En Antioquia tendremos tres días de duelo por el asesinato del Senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La bandera del Departamento estará izada a media asta en todos los edificios públicos del territorio. Un mensaje de este pueblo cívico y libre: firmeza y… — Andrés Julián (@AndresJRendonC) August 11, 2025

¿Qué significa que decreten 3 días de luto?

El decreto de 3 días de duelo en Bogotá y Antioquia por la muerte de Miguel Uribe es un acto oficial y simbólico de las administraciones distritales. Significa que las ciudades se unen en un gesto de luto y solidaridad ante el fallecimiento de una figura pública relevante.

Este tipo de declaración, que se hace a través de un decreto, suele conllevar ciertas medidas simbólicas, como:

Izado de las banderas a media asta en todas las entidades del sector público.

Expresión de condolencias a la familia, amigos y seres queridos de la persona fallecida.

Reconocimiento a su trayectoria de servicio público, en este caso, como senador, precandidato presidencial y exsecretario de Gobierno de Bogotá.

El duelo decretado no implica necesariamente la suspensión de actividades laborales o educativas, a menos que se especifique en el decreto. Es, sobre todo, una muestra de tristeza colectiva y un homenaje de la ciudad hacia la persona fallecida y su legado.

