Tras el atentado contra el político colombiano Miguel Uribe Turbay en junio pasado, el edil Víctor Mosquera expuso ciertos detalles reveladores en Blu Radio de aquel fatídico día en Modelia, un vecindario situado en el occidente de Bogotá.

Bajo lluvia y sol, el barrio vivió un evento con una buena cantidad de gente con Uribe Turbay como protagonista, una jornada cuidadosamente planeada que dejó una estela de dudas y sospechas que aún se indagan. Este encuentro se llevó a cabo en un formato pactado, sin infraestructura compleja, e incluyó a Uribe Turbay hablando a la multitud a través de un megáfono y sitiado sobre una canasta de plástico.

“Todo estaba previamente planeado y nada fue improvisado”, reveló Mosquera en un especial de la emisora dedicado al caso. Citando a el edil, los momentos que precedieron al atentado fueron en su mayoría cordialidad y cercanía, con el propio Uribe saludando a los comerciantes y vecinos, tomándose fotografías e interesándose en las preocupaciones de la gente.

Respecto a la seguridad, Mosquera ha destacado su riguroso cumplimiento del protocolo al informar a las autoridades locales de la presencia de un precandidato presidencial. “Aseguraron disponer presencia policial. Sin embargo, no pude verificar cuántos efectivos habían en realidad”, comentó el edil a la citada cadena radial.

El detalle que levanta inquietudes es la posible filtración de información interna de la campaña. Según Mosquera, personas externas al equipo tenían información detallada sobre la ubicación y hora del evento, datos que él mismo solo pudo confirmar el miércoles previo.

“Avisé a las autoridades que ese día iba a estar un precandidato presidencial, se lo informé al comandante del CAI de la jurisdicción del barrio Modelia. Todo es muy raro, absolutamente todo es muy raro, nos muestran imágenes incluso que muchas de estas personas estuvieron días atrás observando el sitio”

El ataque que cesó los festivos momentos fue un ‘shock’ para todos. Uribe Turbay resistió inicialmente los disparos, pero las complicaciones derivadas de las heridas fueron fatales, ocasionando la muerte del político pocos meses después.

Las indagaciones sobre el atentado están en marcha, y tanto la Fiscalía como otras autoridades se encuentran trabajando en desenmarañar esta tragedia, esclareciendo las posibles fallas en seguridad y averiguando sobre los posibles autores del ataque.

