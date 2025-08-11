Y es Miguel Uribe Turbay nació en una familia muy reconocida del país, por lo que varios de sus parientes son conocidos en distintos sectores de Colombia. Es el caso de Mauricio Hoyos Holguín, un destacado empresario que participa en ‘Shark Tank Colombia’ y es CEO de Sencia, compañía que administra y remodelará El Campín de Bogotá.

Turbay y Hoyos se consideraban hermanos, pues ambos son hermanos de sangre de María Carolina Hoyos: el exconcejal de Bogotá por parte de mamá (la periodista Diana Turbay, asesinada por el cartel de Medellín) y el empresario por parte de papá.

Por lo mismo, la muerte del precandidato presidencial también fue un golpe muy doloroso para Hoyos Holguín, que no dudó en dejarle un mensaje de despedida a través de sus historias de Instagram.

“Vuela alto hermanito querido. Te amamos”, escribió el empresario, encima de una foto en la que aparecen Hoyos y Uribe Turbay cuando eran niños, dejando ver que su lazo se creó desde que eran pequeños.

Lee También

El día del atentado que sufrió el precandidato presidencial, Hoyos Holguín también hizo una publicación en su cuenta de Instagram, en la que evidenció su cariño hacia él.

“No hay palabras que alcancen para decirte cuánto te admiro. Eres un verdadero guerrero, de esos que no se rinden, que se levantan con coraje incluso cuando la vida golpea sin avisar. Que dolor de patria Cuando alguien es verdaderamente grande, los cobardes no saben cómo enfrentarlo… por eso intentan apagar su luz a la fuerza, sin saber que esa luz es imposible de apagar. Acá estamos contigo te queremos”, escribió en ese momento.

A qué hora murió Miguel Uribe Turbay

La Fundación Santafé de Bogotá confirmó que Miguel Uribe Turbay murió a la 1:56 de la madrugada del lunes 11 de agosto, luego de varios procedimientos que requirió de urgencia por el deterioro de su salud.

El fallecimiento del senador, que duró más de dos meses luchando por su vida, ha provocado múltiples reacciones de varios políticos colombianos y del mundo, que se solidarizaron con la familia y exigen justicia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.