Vicky Dávila fue uno de los primeros personajes públicos que manifestó su pesar por el magnicidio de Miguel Uribe, cuya muerte se confirmó en la mañana de hoy.

A través de redes sociales, la periodista y hoy aspirante a la presidencia envió un mensaje en homenaje al senador y también a su familia.

“Miguel Uribe, una gran ilusión que apagaron las balas. Miguel, ya estás en el cielo, toda Colombia te tiene en el corazón. Gracias por tu lucha. A la familia Uribe Turbay, todo el amor. Dios cuide a nuestro adolorido país”, escribió Dávila en Twitter.

Este es el trino:

Miguel Uribe, una gran ilusión que apagaron las balas. Miguel, ya estás en el cielo, toda Colombia te tiene en el corazón. Gracias por tu lucha. A la familia Uribe Turbay, todo el amor. Dios cuide a nuestro adolorido país. — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) August 11, 2025

Además de eso, a través de su equipo de campaña, la exdirectora de la revista Semana informó que se tomó una decisión debido a la muerte del senador.

“Ante la lamentable noticia del fallecimiento del precandidato y senador Miguel Uribe, Vicky Dávila ha decidido cancelar la agenda que tenía prevista a partir de hoy en la ciudad de Pasto. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a su familia, amigos y compañeros”, dice un comunicado breve de la campaña de Vicky Dávila.

Reacciones de Vicky Dávila ante muerte de Miguel Uribe

Adicional a esto, la precandidata ha cuestionado la actitud del presidente Gustavo Petro, que hasta la hora de publicación de este artículo (9:20 a.m.) no se ha pronunciado sobre el magnicidio contra el senador Uribe Turbay.

“Esta mañana cuando Colombia llora la partida de Miguel Uribe Turbay, el silencio de Petro es ensordecedor, estruendoso”, escribió la periodista en Twitter.

