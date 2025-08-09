En una reciente entrevista con el medio local Opanoticias (Huila), Vicky Dávila, aspirante a la Casa de Nariño por el Movimiento Valientes, se refirió a los impuestos sobre los alimentos ultraprocesados con los cuales el actual Gobierno busca desincentivar su consumo.

La periodista dio su punto de vista e indicó que, para ella, el Estado debe alertar y ser claro con las consecuencias al comer este tipo de productos; sin embargo, se opuso a que sea una camisa de fuerza para decidir sobre las personas.

“Que la gente coma lo que quiera. Como Estado, tú tienes que tener políticas para enseñarle a la gente a comer bien, pero qué pereza que hoy te digan cómo comer y mañana con quién te puedes acostar”, dijo.

Y agregó: “Entonces eso no conviene, la libertad es la libertad, la libertad plena, el que no quiera comer comida chatarra, que no coma, el Estado tiene que decir, si comes esto, te da esto, si haces esto, te da esto, pero tú decides porque entonces también tenemos que prohibir el consumo de droga y no está permitido“.

Fue en ese momento que la candidata presidencial hizo una curiosa comparación de los ultraprocesados con la droga y el alcohol, refiriéndose, además, a viejas declaraciones del presidente Petro.

“La droga hace más daño que el salchichón, la cocaína… A este Gobierno que le gusta tanto el cuento de la cocaína, que dice que la cocaína es menos mala que el whisky, le digo que yo creo que es mejor el salchichón que la cocaína y que el whisky porque en exceso también es malo”, precisó.

“Es mejor el salchichón que la cocaína”, aquí les explico desde Neiva por qué. Escucho opiniones. ( Opanoticias) pic.twitter.com/7TsFyXsetk — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) August 9, 2025

Las palabras de Dávila causaron revuelo en redes sociales a tal punto que se formó un debate, pues hay quienes defienden la propuesta de libertad de Dávila, mientras que otros señalaron que la comparación no va al caso.

