Una profunda consternación se vive en el municipio de Pradera, en el oriente del Valle del Cauca, luego del asesinato de Brayan Stiven Narváez Bermúdez, un joven de apenas 16 años, quien fue atacado con arma de fuego mientras ingresaba a su colegio.

El hecho ocurrió en la mañana del pasado martes en la sede Bello Horizonte de la Institución Educativa Alfredo Posada Correa, cuando un sujeto armado descendió de una motocicleta y, sin mediar palabra, le disparó en repetidas ocasiones. A pesar de que el adolescente fue trasladado rápidamente a un centro asistencial, falleció poco después debido a la gravedad de las heridas.

La coronel Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía del Valle, lamentó el crimen y aseguró que ya se activaron todos los mecanismos de investigación para dar con el paradero del responsable.

“La Policía hace un llamado a los jóvenes a la sana convivencia. Desafortunadamente, se presenta el homicidio de este menor cuando es abordado por un sujeto que le causa varias lesiones con arma de fuego. Todas las capacidades institucionales están activadas para esclarecer el caso y capturar a los responsables”, indicó.

Desde la institución educativa, el rector emitió un comunicado rechazando enérgicamente el crimen y solicitando mayor protección para la comunidad estudiantil:

“Como rector, expreso mis más sinceras condolencias a su familia, amigos y a toda nuestra comunidad educativa. Rechazamos enfáticamente cualquier hecho de violencia que atente contra la vida y la tranquilidad de nuestros estudiantes”.

A estas voces de dolor se sumó también el sacerdote Leovilson Vanegas, párroco de Pradera, quien pidió por la paz del municipio:

“Un saludo a la familia de Brayan Stiven en estos momentos de dolor. Que Dios nos ayude y traiga paz a nuestros corazones. Amén”.

Aunque las autoridades aún no confirman los móviles del crimen, una de las hipótesis apunta a que el adolescente habría cruzado una “frontera invisible”, situación relacionada con disputas de control territorial por parte de bandas ilegales en algunos sectores del municipio.

La comunidad exige justicia y mayor presencia institucional para frenar la ola de violencia que pone en riesgo la vida de los jóvenes en zonas vulnerables.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

