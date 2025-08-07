Después de que se conociera la condena de 12 años de prisión domiciliaria contra Álvaro Uribe, militantes del Centro Democrático y seguidores del expresidente convocaron a una jornada de movilizaciones este 7 de agosto.

Las calles principales de varias ciudades del país, y algunas incluso en el extranjero, se encuentran tapizadas con manifestantes que, desde las nueve de la mañana, se desplazaron desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar en Bogotá, mostrando solidaridad con Uribe.

Sin embargo, la condena al dirigente político colombiano causa una gran polarización a nivel nacional e internacional, evidenciando las tensiones y divisiones que se asientan en el corazón político y social de Colombia.

Puntos de encuentro de marchas en respaldo a Álvaro Uribe

Las movilizaciones, organizadas por el Centro Democrático bajo el lema “Marcha por la libertad y la democracia”, se realizan en respuesta a la reciente condena de 12 años de prisión domiciliaria por soborno en actuación penal y fraude procesal. Sus simpatizantes denuncian una persecución política y buscan mostrar respaldo al expresidente Uribe, en un contexto de alta polarización política y preparación para las elecciones de 2026.

Las marchas se desarrollan en más de 25 ciudades de Colombia, además de varias localidades en el exterior.

Bogotá : Concentración desde las 10:00 a.m. en el Parque Nacional , con movilización por la carrera Séptima hasta la Plaza de Bolívar .

: Concentración desde las , con movilización por la carrera Séptima hasta la . Medellín : Punto de inicio en Av. Oriental con La Playa a las 9:00 a.m. , con llegada al Parque de las Luces.

: Punto de inicio en a las , con llegada al Parque de las Luces. Cali : Encuentro en el Parque Panamericano a las 10:00 a.m. , seguido hasta la Plazoleta Jairo Varela .

: Encuentro en el a las , seguido hasta la . Barranquilla : Punto inicial en el Parque Washington , desde las 10:00 a.m.

: Punto inicial en el , desde las Bucaramanga : Concentración en la Carrera 27 con calle 57 , desde las 9:00 a.m.

: Concentración en la , desde las Cartagena : Encuentro en la Plaza de los Coches , a partir de las 9:00 a.m.

: Encuentro en la , a partir de las Pereira : Reunión en el Parque Olaya Herrera , a las 9:00 a.m.

: Reunión en el , a las Montería : Concentración en Plaza María Varilla , desde las 9:00 a.m. , con llegada al Parque Simón Bolívar.

: Concentración en , desde las , con llegada al Parque Simón Bolívar. Riohacha : Encuentro en el Parque de la India , a las 9:00 a.m. , con movilización hacia el Parque de los Cañones.

: Encuentro en el , a las , con movilización hacia el Parque de los Cañones. Villavicencio : Punto de reunión en el Centro Comercial Viva , a partir de las 9:00 a.m.

: Punto de reunión en el , a partir de las Cúcuta : Encuentro en la Plaza del Centro Comercial Ventura Plaza , a las 9:00 a.m.

: Encuentro en la , a las Ocaña : Punto inicial en el Parque de San Francisco , desde las 9:00 a.m.

: Punto inicial en el , desde las Valledupar: Concentración a las 8:00 a.m. en la plazoleta de la Gobernación del Cesar, con recorrido hasta el Parque de las Madres.

Por nuestra democracia…por nuestras libertades.

Nos vemos en las calles de Colombia este 7 de agosto. #UribeInocente pic.twitter.com/raNEuHPo5w — Centro Democrático (@CeDemocratico) August 5, 2025

Otras ciudades confirmadas

Se han reportado movilizaciones también en Santa Marta, Sincelejo, Popayán, Neiva, Manizales, Tunja, Pasto, Florencia, Pitalito, Arauca, entre otras.

Marchas en el exterior

La convocatoria se extiende a ciudades fuera de Colombia, como Miami, Houston, Nueva York, Toronto, y capitales españolas como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Murcia.

