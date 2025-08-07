En las principales ciudades del país, e incluso en el exterior, se llevaron a cabo marchas a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, luego de que fuera condenado por los delitos de soborno de testigos en actuación penal y fraude procesal.

Medellín, donde nació el exmandatario de Colombia, fue uno los puntos en donde se concentró mayor cantidad de personas, tal y como lo informó el representante a la Cámara por Antioquia Jhon Jairo Berrío.

El congresista aseguró que cerca de medio millón de personas salieron a las principales vías de Medellín para respaldar al exmandatario,

“Salimos en todas las ciudades de Colombia para decirle al expresidente de Colombia que somos solidarios con él, que apreciamos lo que hizo por Colombia, si no fuera por él, la guerrilla se hubiera apoderado de nuestro país, eso es lo que no le perdona la izquierda. Eso es lo que lo tiene hoy en la casa por cárcel”, dijo el congresista.

Delitos por los que fue condenado Álvaro Uribe Vélez

Después de varias horas de la lectura del fallo por parte de la jueza Sandra Heredia, la togada anunció que el expresidente era responsable de dos de los tres delitos de los que fue acusado por la Fiscalía: fraude procesal y soborno en actuación penal.

Fue una jornada intensa en la que la jueza Heredia, antes de emitir la condena señaló que se probaron delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, pero también absolvió a Uribe Vélez por el delito de delito de soborno simple.

