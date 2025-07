La jueza Sandra Heredia se encuentra en el centro de la atención mediática al tener en sus manos la crucial decisión sobre el caso del expresidente Álvaro Uribe, prevista para el 28 de julio. Su trayectoria en la Rama Judicial de Colombia es una de dedicación y ascenso desde sus cimientos.

Heredia inició su camino en el sistema judicial en 1994 como auxiliar, mucho antes de obtener su título de abogada en 2006. Durante más de una década, ocupó diversos cargos de apoyo, lo que le permitió adquirir una invaluable experiencia práctica en los entresijos de los procedimientos, trámites y el funcionamiento interno de la justicia. Este recorrido desde la base le ha proporcionado un conocimiento profundo y de primera mano del sistema que hoy administra, según información de la Rama Judicial.

La carrera de la jueza no ha estado exenta de desafíos, demostrando su rigurosidad y capacidad para defender su trayectoria. Un ejemplo claro se dio cuando el sistema de calificación le asignó inicialmente apenas 7.61 puntos por experiencia adicional y docencia, a pesar de haber acreditado más de 2.400 días de trabajo como abogada en la Rama Judicial. Con la misma precisión técnica y jurídica que hoy caracteriza su dirección en las audiencias, Heredia defendió su hoja de vida. Su persistencia rindió frutos: en 2016, el Consejo Superior de la Judicatura revocó las resoluciones previas y le otorgó 93.55 puntos en ese factor, elevando su puntaje total a 690.15

Nacida en Alpujarra (Tolima), gran parte de la carrera profesional de Sandra Heredia se ha desarrollado en esta región, lo que le otorga una perspectiva única y arraigada en el contexto judicial local. Su larga trayectoria, marcada por el ascenso desde cargos de apoyo hasta posiciones de alta responsabilidad, y su demostrada habilidad para navegar las complejidades del sistema judicial, la posicionan como una figura clave y con una sólida base de experiencia para abordar el delicado caso que hoy ocupa su estrado.

¿Qué pasaría si Álvaro Uribe es culpable: iría a la cárcel o tendría prisión domiciliaria?

Si el expresidente Álvaro Uribe es declarado culpable en su proceso judicial, el escenario de una prisión común que muchos anticipan podría no materializarse. De acuerdo con el abogado penalista Francisco Bernate, la pena que enfrentaría el exmandatario no lo llevaría a una cárcel tradicional. La razón es que, según el contexto del caso, la condena no excedería los nueve años de prisión, un umbral clave en la legislación colombiana para la aplicación de ciertos beneficios penales.

Este panorama se sustenta en que los delitos por los cuales Uribe podría ser hallado culpable no están entre aquellos que la ley excluye de beneficios. El jurista Bernate explicó a Pulzo que esta clasificación es fundamental para determinar el tipo de reclusión. Por lo tanto, en caso de una condena, la prisión domiciliaria se perfila como la modalidad de cumplimiento de pena más probable para el expresidente, en lugar de una reclusión en un centro penitenciario.

¿Qué hay que estudiar para ser juez en Colombia?

Ser juez en Colombia es una aspiración que demanda una sólida formación académica y un profundo conocimiento del sistema jurídico. El camino principal y prácticamente ineludible para alcanzar esta posición comienza con la obtención del título de abogado.

Esto implica cursar la carrera de derecho en una universidad acreditada, un programa que generalmente dura entre cinco y seis años. Durante este periodo, los estudiantes adquieren los fundamentos esenciales en diversas ramas del derecho, como el constitucional, civil, penal, laboral y administrativo, así como en procesal y probatorio, pilares fundamentales para el ejercicio de la judicatura.

