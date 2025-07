Este jueves 24 de julio el equipo de defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el caso que cursa contra él por los delitos de fraude procesal, soborno y soborno a testigos, respondieron dudas frente al caso previo a la emisión del fallo del próximo lunes 28 de julio.

El abogado Jaime Granados, apoderado de Uribe Vélez, señaló para medios de comunicación algunos detalles necesarios para comprender lo que viene después de la emisión del fallo a cargo de la jueza Sandra Heredia.

Granados afirmó a Pulzo que, en caso de que el fallo tenga sentido condenatorio, la defensa aplicará el recurso de apelación y que si no se produce una decisión favorable en esa segunda instancia, se procederá a imponer el recurso de casación.

Además, el abogado explicó que la presunción de inocencia del expresidente debe mantenerse hasta el fallo del último recurso agotado.

Lee También

Sin embargo, el abogado también aclaró que en caso de que la decisión sea absolver al exmandatario el recurso de apelación también aplicaría para la contraparte, puesto que en Colombia se permite apelar una absolución.

“La actividad política no se ve afectada y tampoco la que él considere en el partido Centro Democrático. En todo caso, esto no termina el lunes, esperamos que sea absolutoria”, señaló.

Este lunes 28 de julio a las 8:00 a. m. está citada la audiencia en donde la jueza Sandra Heredia dará su dictamen, que puede ser absolutorio o condenatorio.

Este nuevo capítulo en el proceso judicial que involucra al exmandatario se desarrollará en una jornada que promete ser clave para el desarrollo del caso. La temprana hora, sugiere la intención de abordar los temas con prontitud, en un ambiente donde la información y las declaraciones serán seguidas de cerca por la opinión pública.

El expresidente está acusado de los delitos de fraude procesal, soborno y soborno a testigos.

Los cargos, que se derivan de una compleja investigación, implican presuntas manipulaciones en el curso de un proceso judicial y ofrecimientos de beneficios a cambio de testimonios, lo que pone en el centro del debate la integridad del sistema judicial. La expectativa es alta, no solo por las implicaciones legales para el expresidente, sino también por el precedente que este caso podría sentar, ya que es el primer exjefe de Estado que se enfrenta a estas instancias.

¿Pueden aplazar fallo en caso contra Uribe Vélez?

La única forma en que se aplace la audiencia de lectura de fallo contra Álvaro Uribe el próximo 28 de julio es que: “el juzgado señale que no tiene lista la decisión. Es algo que ocurre, pero no con mucha frecuencia. Pero si sucede que el juzgado diga: ‘lo siento, no tengo la decisión, me disculpan. Nos vemos la otra semana’”, según aclara el abogado penalista Francisco Bernate a Pulzo.