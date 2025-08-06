El expresidente Álvaro Uribe Vélez confirmó que compareció ante un juzgado en Rionegro para oficializar su condición de detenido domiciliario, medida que está cumpliendo desde el pasado viernes por orden judicial.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Uribe no solo informó sobre el trámite judicial, sino que aprovechó para reiterar su postura política frente al panorama actual y a las elecciones presidenciales de 2026.

Según dijo, de consolidarse esa tendencia, el país enfrentaría un “fracaso social total”, a pesar de los discursos que, a su juicio, intentan halagar a los trabajadores.

Formalizado ya como preso, continuaré la lucha contra la naciente mordaza neo-comunista. pic.twitter.com/h4hlgSP158 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 6, 2025

Uribe habla sobre las elecciones de 2026

La declaración del también exsenador marca un tono de confrontación directa en momentos en que enfrenta una investigación penal que lo llevó a convertirse en el primer expresidente colombiano con medida de aseguramiento.

Uribe sigue insistiendo en que es víctima de una persecución política. Con su encarcelamiento ya formalizado, el expresidente pone en marcha un discurso que mezcla su defensa legal con una narrativa de campaña, anticipando un nuevo capítulo en la disputa electoral que se avecina.

