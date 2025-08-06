A dos meses del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay en Fontibón, el menor de 15 años señalado como autor material, rompió su silencio y aceptó los cargos, a pesar de que en un principio se había declarado como inocente.

Alias ‘Tianz’, como es identificado el adolescente dentro del proceso, compareció nuevamente ante las autoridades y se declaró culpable por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa y porte ilegal de armas, según Noticias RCN.

El medio citado anteriormente pudo conocer que el menor sería condenado el próximo 27 de agosto.

Cabe resaltar que él es el primer implicado en asumir formalmente su responsabilidad en el ataque armado ocurrido el 7 de junio, en pleno evento de campaña.

La admisión representa un giro en el proceso. En la audiencia inicial del 11 de junio, el menor había optado por declararse inocente y se manejaba la posibilidad de que intentara negociar un principio de oportunidad con la Fiscalía para obtener beneficios judiciales. Esa vía, al parecer, quedó descartada.

La investigación avanza mientras crecen los interrogantes sobre quiénes estuvieron detrás del intento de magnicidio, aunque ya se han adelantado varias capturas, incluyendo la del menor, quien fue el que le disparó a Miguel Uribe y que fue capturado a pocos metros de la escena del crimen.

