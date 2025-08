Luego de que venciera jurídicamente a Álvaro Uribe Vélez, aunque fuera en primera instancia, Iván Cepeda se quitó un peso de encima, lo que le permite plantearse con más claridad la opción de ser precandidato presidencial, sumándose a los 6 que ya se lanzaron por el Pacto Histórico.

“Uno nunca está listo. Ni sano ni enfermo. Es para mí una decisión supremamente difícil. Puede que para muchos sea una puesta en escena, pero yo sí me la tomo muy enserio. He visto lo difícil que es ejercer la jefatura del Estado, pero he visto lo que ha pasado en este Gobierno y con otros presidente y sé que es una tarea ardua, difícil y a veces incomprendida. Una decisión de tal calado no me la tomo a la ligera”, explicó en entrevista con Caracol Radio.

Cepeda tiene hasta el 26 de septiembre para decidir si entra o no en la consulta interna, aunque todo apunta a que sí. Y es que desde diferentes sectores lo ven como un peso pesado que de entrar en la consulta, fácilmente podría vencer a los 6 precandidatos.

“No quiero pensar en ese momento (del 26 de septiembre). Estoy pensando dilatar al máximo esa decisión. Pero llegará un momento en el que la deba tomar (…). Debo tomarla porque desde el Pacto Histórico han puesto su confianza en mí”, aseguró.

Según dijo, hay dos aspectos que está analizando para tomar la decisión definitiva: uno es médico y el otro, político. Cabe recordar que en 2018, a Iván Cepeda le detectaron cáncer y fue sometido a una cirugía en 2021.

“Esta es una decisión que tiene múltiples aspectos. Uno es el personal porque debo dar cuenta a la opinión pública que estoy en una condición óptima para poder asumir esto de una manera clara. Como lo he dicho, en este momento tengo diagnósticos favorables. Quiero que esa decisión no haya lugar a dudas. Los médicos no dependen de mí, es una decisión científica. Y tiene aspectos políticos. Estos sí depende de mí y es la más compleja. Hay unos candidatos que ya están haciendo un ejercicio y quiero escucharlos. Quiero escuchar a personas que no están en el movimiento político. Como se toman las decisiones serias en la vida”, mencionó.

Y añadió: “Yo quiero examinar con mucho detenimiento y reunir todos los elementos para tomar una decisión que sea lo más justa posible. No solo para mí, sino para el Pacto y para el país. Si uno se mete en eso es porque entiende que deberá gobernar para todos los colombianos“.

Así las cosas, a Iván Cepeda le queda un poco menos de 2 meses para anunciar oficialmente si será uno más de los precandidatos del Pacto Histórico, sin embargo, han mencionado que su elección sería muy importante dentro del partido, pero no sería un hombre que pueda atraer muchos más votos de los sectores de centro y mucho menos de la derecha.

