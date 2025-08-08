Los últimos días han sido bastante convulsionados en materia política en el país, pues la condena a 12 años de prisión domiciliaria para Álvaro Uribe Vélez le vino como un baldado de agua fría para la derecha colombiana, en plena recta de las elecciones presidenciales de 2026.

Justamente, el senador Iván Cepeda anunció este viernes que emprenderá acciones legales contra Tomás y Jerónimo Uribe, hijos del expresidente condenado, luego de que estos lo señalaran como “heredero de las Farc”. Según información publicó en sus propias redes sociales, Cepeda considera que los señalamientos son calumniosos y que hacen parte de una campaña sucia en su contra.

Según dijo el senador, Tomás Uribe participó en una reunión con políticos en Miami, Estados Unidos, donde expresó su preocupación por el proceso judicial contra su padre. Durante el evento, ante un grupo de colombianos, afirmó: “Necesitamos que las autoridades americanas investiguen al heredero de las Farc. Si eso no sucede, Álvaro Uribe va a estar por muchísimos años en la cárcel”. Estas palabras fueron interpretadas por Cepeda como un ataque directo.

El congresista señaló que, desde la condena en primera instancia contra el expresidente Uribe por fraude procesal y soborno, sus hijos han intensificado los ataques en redes sociales, acusándolo falsamente de vínculos con las Farc. Cepeda también denunció supuestas gestiones de los hermanos Uribe para buscar apoyo político en Estados Unidos con el fin de adelantar procesos judiciales en su contra en ese país.

“Están haciendo gestiones en Estados Unidos para buscar padrinos políticos que adelanten acciones judiciales contra mí. Esto coincide con acciones de presunta manipulación de testigos que continuaría haciendo el señor Diego Cadena”, indicó el senador en redes. Además, recordó que en su momento expresó su disposición al diálogo en torno a la justicia restaurativa, pero lamentó que el camino elegido por sus opositores haya sido el de la calumnia.

“Cuando se produjo la condena en primera instancia de Álvaro Uribe señalé que estaba dispuesto a buscar un camino de diálogo sobre la justicia restaurativa. Pero veo que se sigue optando por el camino de la calumnia”, expresó puntualmente Cepeda.

Adicionalmente, el político señaló que irá ante las instancias legales pertinentes, para evitar que los hermanos Uribe continúen con lo que él siente son ataques verbales: “No se aprende de las lecciones del pasado. Pues bien: entonces responderé como es debido. Anuncio que estudiaré las acciones judiciales a que haya lugar, ante las autoridades competentes. Son ellos quienes atacan y serán enfrentados como corresponde”.

Jerónimo Uribe también participó en las manifestaciones de apoyo a su padre, específicamente en Medellín, y ofreció declaraciones públicas sobre el caso. Cepeda, por su parte, concluyó que enfrentará a quienes lo acusan “como corresponde”, y que está estudiando las acciones jurídicas pertinentes ante las autoridades competentes.

