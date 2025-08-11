Miguel Uribe Turbay es hijo de Diana Turbay, reconocida periodista que fue secuestrada y asesinada en la década de los 90, y de Miguel Uribe Londoño, un economista que fue senador y concejal de Bogotá.

Su abuelo materno era Julio César Turbay, presidente de Colombia entre 1978 y 1982, y su abuela materna era Nydia Quintero de Turbay, exprimera dama del país y líder cívica. Su abuelo paterno era Rodrigo Uribe Echavarría, que fue director del partido Liberal.

Uribe Turbay, además, es sobrino de Claudia Turbay, periodista que también fue embajadora de Colombia en Suiza, y de Julio César Turbay Quintero, excongresista de Colombia.

(Vea también: ¿Cuántos años tienen Miguel Uribe y su esposa, Claudia Tarazona? Llevan 9 años casados)

Lee También

Su hermana mayor (por parte de mamá) es María Carolina Hoyos Turbay, presidenta de Fundación Solidaridad por Colombia, que a la vez es hermana (por parte de papá) de Mauricio Hoyos Holguín, reconocido inversionista de Shark Tank Colombia y CEO de Sencia, compañía que administra El Campín de Bogotá. Por lo mismo, Mauricio Hoyos y Miguel Uribe tenían una relación muy cercana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miguel Uribe (@migueluribet)

¿Qué relación tiene Miguel Uribe con Paola Turbay?

El senador de la República también es familiar de la exreina y actriz Paola Turbay. El vínculo sanguíneo entre el exconcejal y la ex virreina universal viene por parte de los Turbay. Ella es hija de Gabriel Turbay Bernal, sobrino del expresidente de Julio César Turbay. Es decir, Paola era prima de Diana Turbay y, en segundo grado, de Miguel Uribe.

Aunque la actriz se ha mantenido lejos del mundo de la política, no dudó en expresarle su apoyo a Uribe Turbay, luego de que él sufriera un atentado, cuando hacía un discurso político en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.

El precandidato presidencial recibió dos disparo en la cabeza y uno en el muslo izquierdo, por lo que su estado era crítico. El político fue atendido en la Fundación Santa Fe, a donde fue trasladado luego de recibir los primeros auxilios médicos en la Clínica Medicentro de Fontibón.

Pese a la atención prioritaria que recibió, su estado era crítico y su evolución lenta, por lo que la familia, en especial su esposa, María Claudia Tarazona, pidió al público que oraran por un milagro.

No obstante, después de dos meses internado en la Fundación Santafé, el precandidato presidencial falleció. Uribe Turbay tuvo una complicación, por la que tuvo que ser operado y horas después, en la madrugada del lunes 11 de agosto, murió.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.