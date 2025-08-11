La Fundación indicó que el senador y precandidato presidencial falleció sobre la 1:56 de la mañana. Asimismo, se leyó un sentido mensaje de parte de los médicos y directivos hacia la familia de Uribe Turbay.

“A pesar de los esfuerzos es un triste desenlace, por lo cual nos solidarizamos con la familia en este momento de dolor”, reza la misiva.

Este 11 de agosto de 2025 falleció Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, a los 39 años, tras dos meses en estado crítico luego de un atentado en Bogotá.

El ataque ocurrió el 7 de junio en un mitin político en el barrio Modelia, cuando un menor de 15 años le disparó tres veces, dos en la cabeza y una en la pierna, utilizando una pistola Glock 9 mm. El agresor fue capturado en el lugar y, según las investigaciones, actuó con al menos cinco cómplices, varios de ellos ya detenidos.

Uribe fue trasladado inicialmente a la Clínica Medicentro Familiar y luego a la Fundación Santa Fe, donde fue sometido a múltiples cirugías neurológicas y vasculares.

Pese a los esfuerzos médicos, su condición se mantuvo crítica y su pronóstico reservado durante los últimos dos meses.

Nacido en Bogotá en 1986, hijo de Miguel Uribe Londoño y de la periodista Diana Turbay, inició su carrera política como concejal de Bogotá en 2012, llegando a ser presidente del Concejo en 2014.

En 2016 fue secretario de Gobierno y en 2019 candidato a la Alcaldía. En 2022 fue elegido senador por el Centro Democrático. Su esposa, María Claudia Tarazona, le dedicó un emotivo mensaje de despedida y prometió cuidar de sus hijos.

#MiguelUribe | Henry Gallardo (director general de la Fundación Santa Fe) y Llinás Volpe (director médico de la Fundación Santa Fe) dieron a conocer el comunicado oficial de la muerte de Miguel Uribe Turbay pic.twitter.com/IpQJqfOqPC — Pulzo (@pulzo) August 11, 2025

