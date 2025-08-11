El violento escenario de la política en Colombia revivió sus más oscuros capítulo y se reavivó con la dolorosa noticia en la madrugada de este 11 de agosto de 2025. El senador colombiano y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay perdió la batalla contra la muerte tras soportar más de dos meses hospitalizado debido a un brutal atentado, tal como confirmó su esposa María Claudia Tarazona.

Uribe Turbay, destacado político del partido Centro Democrático, fue blanco de balas a quemarropa durante un evento político en el popular barrio Modelia, en Bogotá. Los disparos a la cabeza y a la pierna izquierda lo condujeron a la internación en la clínica Fundación Santa Fe, donde se desencadenó una angustiante batalla por su vida. A pesar de los esfuerzos médicos y las breves mejorías, Uribe Turbay no pudo superar su crítico estado, y la clinica notificó su deceso a la 1:56 a.m, según indicaron los médicos.

El asesinato del senador y su posterior defunción produjeron un hondo impacto en la sociedad colombiana. Las reacciones no se hicieron esperar, sobresaliendo las palabras del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien, en una entrevista con Blu Radio, recordó a Uribe Turbay como un “líder honesto y valiente” y pidió que su muerte sea un punto de inflexión en la nación, marcando la urgencia de proteger la democracia de la violencia política.

Precisamente, el periodista Néstor Morales se mostró muy afectado en la emisora al iniciar su programa: “Me duele darle al país esta noticia, me duele el alma. Era amigo cercano a Miguel, con diferencias políticas, pero siempre fue un buen ser humano. Muy triste esta noticia”, dijo.

También, Felipe Zuleta, panelista de la citada cadena radial, reveló su sentir por esta dolorosa noticia: “Estoy destrozado, Néstor. Mejor no digo nada porque tengo muchas cosas por decir y depronto no sea lo mejor. Es hora de ser prudentes”, mencionó.

Por otra parte, María Claudia Tarazona tuvo una sentida despedida a su esposo a través de las redes sociales, expresando un compromiso con sus hijos y solicitando apoyo espiritual para enfrentar su ausencia, como lo mostró en la publicación que hizo en Instagram con una foto abrazando a Miguel Uribe.

El asesinato del precandidato presidencial se inscribe en una difícil coyuntura para la política de Colombia, la cual se ve violentada por actos atroces contra sus representantes. El fallecimiento de Miguel Uribe Turbay es un golpe severo para la colectividad del Centro Democrático, dejando entrever el arduo camino hacia las elecciones presidenciales de 2026.

