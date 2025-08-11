Miguel Uribe falleció en la Fundación Santa Fe como consecuencia de los disparos que recibió el pasado 7 de junio, en el barrio Modelia, de Bogotá. El precandidato presidencial luchó por su vida, pero tristemente falleció.

En la memoria de los colombianos quedarán las luchas políticas que dio este político colombiano durante sus casi 10 años de carrera. De hecho, llegó al Senado como la cabeza de serie del Centro Democrático y el senador más votado en las elecciones del 2022. Eso no se borrará, así como su última publicación en redes sociales.

(Vea también: “Dos marcas”: menor que atentó contra Miguel Uribe dejó evidencias en lugar del ataque).

Lee También

En su cuenta de Instagram, el mismo día que le dispararon, Miguel Uribe había hecho dos publicaciones. Una de ellas, fue recordando su paso por un conversatorio con el MIT de Harvard, institución en la que estudió. Además, aprovechó para lanzar su cuña como precandidato presidencial.

Esta fue la publicación:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miguel Uribe (@migueluribet)

Pero esa no fue la única de ese día, aquel 7 de junio, el presidente Gustavo Petro había reunido a sus ministros para poder firmar el decreto de consulta popular. Miguel Uribe, quien celebró como un gol haberla hundido en la plenaria del Senado, había advertido que iba a demandar a los ministros que la firmaran.

Después del atentando en su contra, los familiares del político hicieron algunas publicaciones posteriores en las que se referían a su estado de salud, e incluso, mostrando su apoyo al expresidente Álvaro Uribe, que fue sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Las redes sociales del precandidato estaban llenas de mensajes sobre su campaña a la presidencia. De hecho, fue haciendo eso que sufrió el atentado. Cuando estaba en la mitad del parque El Golfito, un joven de 15 años se ubicó entre el público y le disparó a menos de 5 metros directamente en la cabeza.

Las imágenes del momento fueron impresionantes. Las personas salieron a correr hacia diferentes lados y los que estaban cerca de Miguel Uribe lo socorrieron. Por fortuna, una ambulancia que pasaba por la zona llegó rápidamente al lugar para llevarlo a un centro asistencial de Fontibón, donde le dieron los primeros auxilios. La enfermera que iba dentro de la ambulancia contó cómo fueron esos momentos.

Ese mismo sábado, a Uribe Turbay lo llevaron hasta la Fundación Santa Fe, donde estuvo acompañado de un equipo de especialistas. A pesar de las intervenciones quirúrgicas y las acciones para mitigar la inflamación del cerebro, el senador bogotano siempre estuvo bajo pronóstico reservado y en estado crítico.

Durante varios días, los familiares y seguidores hicieron vigilias y grupos de oración a los alrededores de este centro especializado y aunque los doctores (y seguramente la fe) lograron mantenerlo con vida, finalmente falleció como consecuencia de los impactos de bala.

Lamentablemente, Miguel Uribe deja una familia que conformó por casi una década. Su esposa, María Claudia Tarazona, con la que tuvo un hijo, se ha mostrado como una mujer fuerte en todo este proceso, y ahora pasa a estar en el listado de las víctimas y viudas de la violencia en Colombia.

Además, esta se convierte en la segunda tragedia de la familia Turbay. En 1991, el asesinato de Diana Turbay, la madre de Miguel Uribe, entristeció a todo el país, como sucede con este nuevo crimen.

Serán las autoridades las encargadas de hacer una investigación que lleve a dar con el autor intelectual de este asesinato. Versiones hay muchas. El presidente apunta a organismos criminales internacionales, aunque las dudas de qué los habría motivado siguen en el aire. Otra versión la dio la también precandidata Vicky Dávila, que citando supuestas fuentes de inteligencia, señaló que detrás de este hecho estaría las disidencias de las Farc, lideradas por alias ‘Iván Mordisco’.

Por su parte, el menor de edad que le disparó a Miguel Uribe, aceptó el pasado 6 de agosto los cargos por homicidio agravado en grado de tentativa y porte ilegal de armas, aunque en un inicio había dicho que era inocente.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.