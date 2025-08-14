Pulzo está presente en la cita más importante de los empresarios en Colombia, que se lleva a cabo en Cartagena. Allí, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, expresó cuáles son esos 10 elementos que piden urgentemente a los precandidatos de cara a las elecciones de 2026.

Buena reputación, equilibrio institucional, desarrollo económico, avances en innovación, sostener tasas de crecimiento, fortaleza de las cortes, reducir pobreza, mantener niveles de inversión, fortalecer cadenas productivas y desarrollar las ciudades, fueron los 10 elementos destacados por Mac Master.

“Desde hace 60 años se han celebrado elecciones de forma periódica y sin interrupciones. Hemos reducido la pobreza significativamente. Tenemos una reputación internacional por estabilidad económica. Tenemos una fortaleza increíble en el sistema judicial colombiano. Tenemos cobertura universal en el sistema de salud que pasó de ser el 29,2 % en 1995 a 98,5 % en el año 2004. Tenemos que sentirnos orgullosos de esto y tenemos que cuidarlo”, añadió Mac Master.

“Los logros hay que cuidarlos porque nos costó verdaderamente mucho trabajo llegar a esto y si nos costó mucho trabajo llegar a esto no podemos perder el esfuerzo hecho y a veces digamos nos dicen es ustedes quieren mantener el statu quo no es cierto, no queremos mantener el statu quo. Colombia se ha reformado muchas veces y se sigue reformando, pero lo que sí queremos es cuidar los logros que hemos alcanzado. Es razonable que lo queramos hacer, es razonable que queramos trabajar en ello”, apuntó.

Lee También

“Y si yo no quisiera, deberíamos hablar un poco más de hacia dónde nos deberíamos mover durante los próximos años, yo quisiera proponerles que nos centráramos al menos en estas diez cosas que están aquí, que son todas importantes, que son todas fundamentales, que además nos permitirán seguramente tener una versión muchísimo mejor de nuestro país. Tenemos que generar, por ejemplo, muchísimo más infraestructura, lo que nos falta es increíble. Tenemos que generar gente y tenemos que crear mucho más empleo”, resaltó.

“Es sostenible tener un sistema de salud que funcione instituciones y democracias fuertes cada vez mejores seguridad física, finanzas públicas, superación de la pobreza y seguridad energética. Estos son nuestros retos y es un reto que queremos entregarles también a los precandidatos y candidatas del próximo gobierno, a sus próximas generaciones, a la academia para que lo podamos estudiar”, concluyó Mac Master.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.