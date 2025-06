¿Cómo sacar de cuidados intensivos el sistema de salud en Colombia? Esta es una de las preguntas neurálgicas con las que abre el Foro de Salud de la Andi en Cartagena, en donde diferentes actores del sector se reúnen para plantear un panorama actual del sistema, analizar las actuaciones del Gobierno Nacional y plantear soluciones al panorama de crisis que se configura.

10:00 a. m.

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, instala la agenda del evento con un mensaje de apoyo al precandidato Miguel Uribe, que se encuentra en grave estado de salud en la Fundación Santa Fe.

Mac Master señala que hay una situación de déficit financiero preocupante en las prestadoras de salud, puesto que pérdida patrimonial de al menos un billón de pesos luego de las intervención a la EPS Sanitas.

Lee También

El dirigente del gremio empresarial también destacó que ha aumentado el número de tutelas radicadas y quejas que reclaman el derecho constitucional a la salud, lo cual es un indicativo de que los pacientes están sufriendo el impacto de los problemas que atraviesa el sistema.

11:00 a. m.

Abre el panel ‘Operación actual del sistema’, del cual participaron Martha Ospina, presidenta ejecutiva de Méderi; Alma Solano, exsecretaria de Salud del Atlántico y de Barranquilla; Juan Pablo Rueda, presidente Global de Salud Grupo Keralty y Diana Cárdenas, exviceministra de Protección Social.

Hablaron sobre el déficit fiscal que atraviesa el sistema y que ha obligado a las empresas prestadoras del servicio a resistir. Sin embargo, Ospina señaló que llevar a los agentes de salud a esta situación, en algún momento, será insostenible.

12:00 m.

Inicia la cápsula ‘Pacientes y usuarios’, con la participación de Gloria Quiceno, de la Asociación de Usuarios Sanitas y Ronny Suárez, periodista y comunicador de salud.

“Con los gobiernos anteriores siempre hemos hablado. Hemos tenido discusiones. Pero con este gobierno cero, nos desconocen. No ha habido ni un solo diálogo. Le diría al presidente que nos devuelva el sistema de salud, que nos escuche, si nos escucha seguramente habrá más cosas en las que estamos de acuerdo que las que estamos en desacuerdo, pero sin diálogo no llegamos a nada”

12:45 m.

El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, inició su conferencia ‘La salud desde el Distrito Capital’, en donde planteó los problemas que tienen los funcionarios locales en sus territorios.

“Se nos está muriendo la gente por falta de medicamentos y atención oportuna. Necesitamos soluciones reales. Lamentablemente los resultados los veremos en estudios dentro de 4 o 5 años. Nosotros los secretarios sí vemos a la gente a la cara, estamos viendo de frente la necesidad de la gente, no estamos desde el Gobierno que solo ve cifras e informes. […] Si el sector salud, teniendo buena data, no tiene la capacidad tecnológica para la interoperabilidad de esa nota, no vamos a lograr nada”, señaló.