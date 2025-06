Radamel Falcao García, destacado delantero y emblema del equipo Millonarios, lanzó una dura crítica al arbitraje luego de la eliminación de su club en la Liga BetPlay I-2025, hecho que ha despertado un gran revuelo en el mundo futbolístico colombiano.

En una tensa rueda de prensa, Falcao no tuvo reparos en señalar directamente al arbitraje como una de las principales causas de la eliminación de su equipo. A su lado, David González, entrenador del conjunto ‘embajador’, no pudo más que asentir mientras su principal figura cuestionaba lo que considera una injusticia deportiva.

¿Qué dijo Falcao García sobre el arbitraje en Cuadrangulares?

Las polémicas se centran especialmente en el partido contra Once Caldas, disputado en la tercera jornada de los cuadrangulares, en el que, según Falcao, Millonarios fue enormemente perjudicado.

“Le fueron negados al menos dos penales claros a favor de Millonarios. Esta situación condicionó fuertemente el desarrollo del partido y el avance del equipo”, sostuvo el delantero.

El ariete colombiano criticó el trato parcializado por parte de los árbitros, apuntando no solo a decisiones particulares en juegos decisivos, sino también a una percepción generalizada de que su equipo es el más perjudicado por los errores arbitrales. Como afirmó de forma contundente: “Si las condiciones arbitrales continúan siendo desfavorables, preferiría dejar de jugar en Colombia”.

“Estamos mal, dolidos, sin encontrar explicaciones. No entendemos la serie de situaciones que se dieron en el encuentro, con la pérdida de Daniel Ruiz. En el primer gol que hay dudas, pero así fue en todo el torneo; y es que así me den 50 mil fechas y no vuelva a jugar nunca en Colombia“, indicó el jugador.

Además, el ‘Tigre’ respondió a las acusaciones que señalan que los medios y el torneo favorecen a Millonarios, calificándolas de mentiras y alimentando aún más la controversia en torno a la eliminación del equipo capitalino.

A pesar de esa decepción colectiva, Falcao se destacó como una de las figuras del campeonato, marcando goles claves como el golazo de tiro libre en los últimos instantes del clásico ante Santa Fe. También se convirtió en la voz visible del descontento con el arbitraje.

¿Por qué Radamel Falcao García amenaza con dejar el fútbol colombiano?

En el contexto de las recientes polémicas arbitrales y las quejas públicas de varios clubes, la postura de Falcao representa un claro llamado de atención sobre lo que muchos consideran un problema estructural en el manejo del arbitraje nacional. Su advertencia deja una pregunta abierta: ¿podría el mal manejo arbitral provocar la salida de grandes figuras del fútbol colombiano? La respuesta, quizá, está en manos de las autoridades del deporte, cuya actuación hoy está más cuestionada que nunca.