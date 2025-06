Millonarios enfrenta este jueves, 19 de junio, a Santa Fe por un cupo a la final de la Liga BetPlay 2025-I, pero aún hay rezagos del clásico pasado ante Atlético Nacional, el cual terminó en pelea.

Y es que la tensión en el campo se desbordó más allá de lo deportivo —0-1 a favor del ‘Embajador’ con gol de Falcao—, pues Kevin Palacios, extremo de Millonarios, habría provocado a la hinchada de Atlético Nacional, causando la vehemente respuesta de Camilo Cándido, lateral izquierdo de Nacional, quien enfrentó al atacante y a otros adversarios.

Qué dijo Camilo Cándido sobre pelea en partido Nacional vs. Millonarios

Justamente, Camilo Cándido, uno de los principales involucrados en el conflicto, se refirió a los hechos en el Atanasio Girardot, asegurando que no le gustó el gesto que Palacios le hizo a afición ‘Verdolaga’.

“Palacios se metió con la gente y tendría que haber mostrado un poquito de respeto, no más… Nosotros, cuando vamos a Bogotá, no le faltamos el respeto a la gente; cuando ellos vienen acá que traten de respetarnos”, dijo el defensor uruguayo ante los medios de comunicación.

Incluso, referentes de ambos equipos, como Radamel Falcao García y David Ospina, intervinieron después del partido para calmar los ánimos y evitar que el problema pasara a mayores.

🤬🔥CAMILO CÁNDIDO ACLARÓ LO SUCEDIDO CON LOS JUGADORES DE MILLONARIOSⓂ️ 🇳🇬🗣️El lateral verdolaga habló de la tangana que se generó tras el pitazo final en el Atanasio.#10sportsco 📲🔗 https://t.co/VBhYYMI6Jt pic.twitter.com/mHzeqacWZW — 10SportsCo (@10SportsCo) June 17, 2025

Finalmente, el lateral de Nacional cuestionó la actitud de Palacios e hizo un llamado a los capitanes de Millonarios a pronunciarse internamente para evitar ese tipo de malentendidos.

“Ya habían ganado, ya había terminado el partido, no era necesario hacer gestos a la tribuna. Por eso reacciono, ustedes ven que soy un tipo tranquilo y no reaccionaría jamás, pero me molestó el gesto”, explicó.

Y concluyó diciendo: “La gente grande que tiene Millonarios le va a hablar y lo va a tomar como forma de aprendizaje“.

