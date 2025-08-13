Este miércoles, 13 de agosto, se están llevando a cabo las exequias del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado el pasado 7 de junio y, pese a luchar por más de dos meses, falleció el pasado lunes en la Fundación Santa Fe.

Desde entonces, su cuerpo ha estado en la cámara ardiente del Congreso de la República, por donde han pasado cientos de ciudadanos, congresistas y demás para dar el sentido pésame y despedirse del senador, el más votado en las pasadas elecciones.

Sin embargo, algo que ha llamado la atención ha sido la ausencia del presidente de la República, Gustavo Petro, quien más allá del mensaje que publicó y el minuto de silencio que pidió en la tarde del martes- en la que incluso se equivocó de nombre– no se ha manifestado más por esta situación, una de las más graves de las últimas décadas.

Por qué Gustavo Petro no ha ido a las exequias de Miguel Uribe

Ante esto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, salió en nombre del Gobierno Nacional y aseguró que esto ha sido por decisión de la misma familia del precandidato presidencial.

“Desde el lunes en la tarde he venido teniendo una comunicación con miembros de la familia de Miguel Uribe. Yo ese lunes asistí en representación del Gobierno. Ayer en la tarde, les expresé el interés del presidente de la República, de asistir en algún momento a las honras fúnebres, a lo cual la familia después de haberlo pensado durante algunas horas, decidió que lo mejor era que ni el presidente ni el Gobierno estuvieran presentes en esos momentos de dolor”, dijo Armando Benedetti.

Y concluyó: “Por lo tanto, ni el Gobierno ni el presidente asistirán debido a esa petición de la familia, Seguimos entonces orando por Miguel”.

#NoticiaW | El ministro del Interior, Armando Benedetti (@AABenedetti), reveló que la familia del senador Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) decidió que el presidente Gustavo Petro (@petrogustavo) no estuviera en la Catedral Primada durante las honras fúnebres. pic.twitter.com/pZ4dECkrvm — W Radio Colombia (@WRadioColombia) August 13, 2025

Lo cierto es que igual la ausencia del presidente ha sido llamativa, puesto que más allá de las diferencias políticas que tenían, muchos dicen que el máximo mandatario debería estar presente en este hecho que ha sido de los más graves de los últimos años.

