Durante la ceremonia de ascensos de la Policía Nacional, Gustavo Petro tuvo un gesto que marcó la jornada al pedir un minuto de silencio en memoria del precandidato presidencial Miguel Uribe, quien falleció este 11 de agosto y permanece en cámara ardiente en el Congreso de la República.

Sin embargo, el acto solemne también estuvo marcado por el impase del jefe de Estado, quien, al pedir silencio, se equivocó y llamó “Mario Uribe Turbay” al senador. No obstante, de inmediato le hicieron caer en la cuenta del error y corrigió, diciendo el nombre correcto del precandidato presidencial. “Les pido que guardemos un minuto de silencio por la paz de la familia y del senador”, dijo el presidente en medio del acto.

‘Segunda Marquetalia’ estaría detrás del atentado a Miguel Uribe: Petro

Durante el evento, el presidente también se refirió a las primeras pesquisas sobre el caso, que señalan que las disidencias de las Farc, conocidas como la ‘Segunda marquetalia’, estarían detrás del atentado.

“Es probable, no puedo afirmarlo, que es el autor del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, por dinero. Será la investigación la que diga la verdad. Hay que afirmarlo con certeza: los disidentes están al servicio y bajo órdenes de la ‘junta directiva del narcotráfico’ multinacional de las mafias. Y lo mismo el ‘Clan del Golfo’: una parte quiere hablar con este Gobierno. El Eln se ha resistido, pero le vende la cocaína a la junta”, dijo Gustavo Petro.

Cabe mencionar que, incluso, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que en un combate con el Eln, alias el ‘Zarco Aldinever’, quien estaría detrás del atentado y quien habría sido cabecilla de la ‘Segunda Marquetalia’, falleció.

