La hermana de Miguel Uribe Turbay, María Carolina Hoyos, compartió en W Radio detalles personales sobre Alejandro, el hijo de 4 años del fallecido senador, y su madre, María Claudia Tarazona. Expresó que han sido días muy difíciles para ambos y pidió a los colombianos enviarles buenos deseos. Manifestó su compromiso de acompañarlos y ayudar a que Alejandro crezca rodeado de una familia que le brinde amor y siga el ejemplo de su padre.

“Alejandro tiene a la mejor mamá, a las mejores hermanas, al mejor abuelo. Vamos a sacar las fuerzas para sacarlo adelante, así como nunca estuvo solo Miguel”, afirmó.

Recordó con emotividad que, tras el asesinato de su madre, Diana Turbay, cuando Miguel tenía 5 años, ella asumió un rol casi maternal hacia él. Relató que dejó de lado sus juegos infantiles para cuidar de su hermano, a quien describió como un “príncipe” que Dios le dio, y confesó que despedirse de él ha sido un proceso muy doloroso.

¿Cuándo fue la última vez que María Carolina Hoyos vio a Miguel Uribe?

María Carolina Hoyos, hermana de Miguel Uribe, recordó con profunda nostalgia la última vez que vio con vida al senador. Fue en una cena familiar que no olvida.

“La última vez que lo vi fue en una comida en su casa. Yo lo agarraba, le daba besos. Era más alto que yo, pero yo lo sentía como mi niñito chiquito”, relató.

Confesó que nunca imaginó estar hablando de la despedida de su hermano, a quien había soñado ver recuperado, saliendo de la clínica de la mano de su hijo Alejandro, de su esposa María Claudia y de sus hijas. “Si mi mamá y mi abuela estuvieran acá esta historia sería distinta. Me duele profundamente levantarme sin él”, expresó, recordando con ternura que, desde que supo que tendría un hermano, se convirtió en su cómplice y cuidadora, cambiando sus muñecas por “ese príncipe” que tanto esperó.

En su relato, recordó ‘Desde el fondo del mar’, el libro que escribió tras el asesinato de su madre, un texto que hoy cobra nuevamente sentido. “Desde ayer que supe que mi hermano había fallecido, después de dos meses de luchar por su vida, he revivido cada página de ese libro. Allí están las lecciones que aprendí para afrontar una pérdida, y ahora me toca aplicarlas otra vez”, dijo.

María Carolina resaltó la importancia de mantenerse cerca de las personas que nos quieren en momentos de duelo, comparando la vida con una inmersión en el mar. “En el buceo, los buzos nunca bajamos a las profundidades solos; cuando un delfín está solo es porque está en peligro. La mejor manera de salir adelante es tomarme de la mano de quienes me quieren y de quienes yo quiero”, concluyó.

¿Cómo van a ser las exequias de Miguel Uribe?

Además, dio detalles sobre las exequias de Uribe Turbay. Explicó que el cuerpo llegó al Capitolio la noche anterior y permanecerá allí hasta el miércoles al mediodía, antes de ser trasladado a la Catedral Primada para la ceremonia religiosa. En este último adiós participarán la Filarmónica de Bogotá y el cantante Yuri Buenaventura.

