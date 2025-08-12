Uribe Londoño protagonizó una emotiva imagen junto al féretro de su hijo, durante el primer día de la capilla ardiente del senador que falleció en la madrugada del lunes 11 de agosto.

El padre del fallecido precandidato presidencial habló este martes 12 de agosto y dejó un breve mensaje que emocionó a muchos. Allí, pidió urgentemente al país que acabe la polarización que tanto daño hace al país.

“Indudablemente la polarización contribuye al mal entendimiento y a la violencia. Yo he hecho un llamado a que en honor a la memoria de Miguel se trate de hacer un acuerdo nacional, un entendimiento sin odios y sin agresividad, un acuerdo que busque llevar al país nuevamente por la senda de la esperanza y que haga a un lado los discursos que promueven el odio y la violencia”, apuntó Uribe Londoño en Caracol Radio.

El senador y precandidato presidencial, fallecido este 11 de agosto tras un atentado ocurrido hace 2 meses, es velado en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional de Bogotá.

El féretro, cubierto con la bandera de Colombia y acompañado por honores militares, fue recibido en la noche del lunes con una marcha fúnebre y pañuelos blancos, en presencia de familiares, amigos y figuras políticas.

Durante la ceremonia, la vicepresidenta del Senado, Ana Paula Agudelo, y el presidente de la Cámara, Julián David López, exigieron justicia y rechazaron la violencia.

Hasta el lugar llegaron expresidentes como César Gaviria y Juan Manuel Santos, así como congresistas, el alcalde de Bogotá y representantes diplomáticos de diversos países.

Los únicos miembros del Gobierno Nacional presentes fueron el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la directora del Dapre, Angie Rodríguez, cuya llegada provocó la retirada momentánea de la viuda y de sus hijos.

María Claudia Tarazona, esposa de Uribe Turbay, destacó su compromiso con la paz y lamentó la ruptura familiar causada por la violencia.

Uribe Turbay recibió tres disparos durante un evento político en el occidente de Bogotá y permaneció 64 días en estado crítico antes de fallecer. Sus exequias se celebrarán en la Catedral Primada, tras la cámara ardiente que se mantendrá hasta la mañana del 13 de agosto.

