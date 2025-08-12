Este martes, los bogotanos van a poder asistir al Capitolio Nacional para asistir a la cámara ardiente con la que se le hace honor a Miguel Uribe, quien falleció en la madrugada del lunes, luego de dos meses de estar luchando por su vida en la Fundación Santa Fe.

La jornada del lunes estuvo marcada por la presencia de varios políticos, amigos y familiares de Miguel Uribe, liderados por María Claudia Tarazona y Miguel Uribe, esposa y padre del senador. Sin embargo, aunque el mensaje ha sido desescalar los mensajes de violencia y las confrontaciones políticas, estas han seguido muy presentes.

Este martes se espera que no asistan muchos políticos, pero sí una gran cantidad de personas que desean darle una despedida digna al precandidato presidencial.

Para ingresar al elíptico, las autoridades han dispuesto de un dispositivo de seguridad desde las 8:00 de la mañana. El ingreso, según anunció el Congreso en un comunicado, será por la Plaza de Bolívar y estará custodiado y coordinado por la seguridad nacional.

En su primera aparición frente a los medios de comunicación desde que falleció Miguel Uribe, María Claudia Tarazona mostró mucha fortaleza. Sus palabras fueron un mensaje claro y directo para los colombianos.

Luego de varios abrazos y palabras reconfortantes entre familiares y amigos, pasadas las 9 de la noche, el cuerpo de Miguel Uribe entró al Capitolio y fue ubicado en la parte delantera del salón elíptico.

El solemne momento fue de mucho respeto a María Claudia Tarazona y Miguel Uribe, quienes abrazaron el ataúd por varios minutos y rompieron en llanto.

Los acompañantes estuvieron allí hasta pasadas las 11 de la noche.

