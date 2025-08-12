En plena cámara ardiente, en el Capitolio Nacional, el papá de Miguel Uribe se vio desconsolado y abrazado al ataúd de su hijo, quien tras más de dos meses de estar luchando por su vida, luego del atentado que sufrió el pasado 7 de junio, no logró superar este duro episodio de cirugías y tratamientos especializados.

De hecho, en esas mismas imágenes del progenitor del senador, se observó a María Claudia Tarazona llorando sobre el féretro de su difunto marido en el Salón Elíptico del Congreso de la República, hechos que han dejado totalmente tristes a muchos colombianos que repudian los actos armados y de violencia que han venido azotando a Colombia.

En distintos videos que rondan en redes sociales se aprecia cómo Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, apoya su cabeza sobre el ataúd de su hijo y, cuando trata de levantarse, vuelve a agacharse y a abrazar el féretro, mostrándose profundamente afligido por tan enorme pérdida que sufrió este lunes 11 de agosto.

Lee También

Hay que recordar que Uribe Londoño, debido a la violencia, ya ha perdido a dos de sus familiares más cercanos. Primero, a su esposa Diana Turbay, quien falleció en 1991, en medio de una operación de rescate en Copacabana (Antioquia), tras ser secuestrada por el grupo de los ‘extraditables’.

“Tengo un dolor aquí, del lado de la patria” pic.twitter.com/tEfBr0sxRq — Isa Mejía (@isamg6) August 12, 2025

(Vea también: Álvaro Uribe rechazó la presencia de Juan Manuel Santos en cámara ardiente: “Hipocresía”)

Ahora, debido a un ataque con arma de fuego en el barrio Modelia, de la localidad de Fontibón (Bogotá), Uribe Londoño llora la pérdida de su hijo Miguel, quien estuvo durante dos meses en la Fundación Santa Fe luchando por su vida, tras recibir numerosas cirugías y tratamientos que buscaban estabilizarlo de una manera gradual, pero que, lamentablemente, no terminó siendo así.

¿A qué hora inicia la velación en cámara ardiente de Miguel Uribe Turbay?

La velación en cámara ardiente de Miguel Uribe Turbay dará inicio este martes 12 de agosto en el Capitolio Nacional. De acuerdo con la información difundida por su partido político, la ciudadanía podrá acudir a despedir al senador y precandidato presidencial a partir de las 8:00 a. m. y hasta las 6:00 p. m. Se ha confirmado que el acceso estará abierto para todas las personas interesadas en rendir un último homenaje, sin restricciones.

El horario de visita, que se extiende a lo largo de diez horas, ha sido establecido para permitir que la mayor cantidad de personas posible tenga la oportunidad de asistir. La cámara ardiente se realizará en el Salón Elíptico del Congreso, donde se espera una gran afluencia de colegas, seguidores y ciudadanos que deseen expresar sus condolencias. La confirmación del horario se ha compartido ampliamente en las plataformas digitales del partido.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.